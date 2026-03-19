Amasya'da bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Vali Önder Bakan, sürücülere emniyet kemeri takma ve dikkatli araç kullanma uyarısında bulundu.

Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanan İstanbul-Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine ağırlık verildi.

Kayadüzü mevkisinde bulunan polis uygulama merkezine gelen Amasya Valisi Önder Bakan, polis ekiplerinin durdurduğu araçların sürücüleriyle sohbet etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince sürdürülen denetim hakkında görevlilerden bilgi alan Vali Bakan, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, mola vermeleri ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Bakan, araçlardaki çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Vali Bakan, AA muhabirine, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için çalıştıklarını belirten Bakan, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Bölgemizden hem doğuya hem Karadeniz Bölgesi'ne geçen trafiğin güvenli şekilde seyirlerini sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıkla, huzurla trafikte yolculuk yapmalarını ve büyüklerine kavuşmalarını diliyoruz. Şükürler olsun ki şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Uygulamaya Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit de katıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı

Trump'ın İran'dan çıkmasına neden olacak iddia resmen doğrulandı
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi

Yıldız isme ''Güle güle'' dedi
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş

12 ülkeden İran'a çağrı! Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
Galatasaray'da Leroy Sane krizi: İpleri neredeyse kopardı

İpleri neredeyse kopardı
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit Altıntop'u maalesef haklı çıkardı

Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit'i maalesef haklı çıkardı
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Icardi de sakatlıktan kıl payı kurtulmuş

Liverpoollu Konate, G.Saraylı yıldızı reklam panolarına ittirmiş