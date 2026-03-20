Haberler

Trakya'da bayram namazı kılındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan Bayramı dolayısıyla Trakya genelindeki camilerde vatandaşlar, bayram namazı için yoğun ilgi gösterdi. Edirne'deki Selimiye Camisi, restorasyonun ardından en çok ilgi gören cami oldu. Kırklareli ve Tekirdağ'da da benzer yoğunluk yaşandı ve vatandaşlar, camilerde bayram namazını kıldı.

Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

Yaklaşık 4 yıl süren restorasyonun ardından ibadete açılan Selimiye Camisi, bayram namazı için en çok ilgi gören camilerin başında yer aldı.

Selimiye Camisi'nde namazın ardından hutbe irad edildi, Türkiye ve tüm İslam alemi için dua edildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ile protokol üyeleri, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tutarken, yoğunluk nedeniyle bazı kişiler namazını cami avlusunda eda etti.

Kırklareli Müftü Vekili Nurettin Güneş, Ramazan Bayramı'na ilişkin vaaz verdi.

Hutbe ve duanın ardından bayram namazı kılındı.

Namaz sonrası Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Tekirdağ'da da bayram namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar, bayram namazını Rüstem Paşa Camisi'nde kılmak için sabahın erken saatlerinde camiye geldi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

