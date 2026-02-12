Haberler

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazanda her gün 3 bin 700 kişiye iftar verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ramazan ayında Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Mardin'de toplam 107 bin 300 kişiye iftar verecek. Her gün 3 bin 700 kişiye ücretsiz iftar sofrası kurulacak.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ramazan ayında Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Mardin'de her gün 3 bin 700 kişiye iftar verilecek.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde ücretsiz iftar sofralarının kurulacağı belirtildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 bölge müdürlüğü aracılığıyla "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla gerçekleştirilecek organizasyonlarla binlerce kişinin aynı sofrada buluşacağı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı Diyarbakır'da 1500, Batman'da 1400, Bingöl'de 300 ve Mardin'de 500 kişiye her gün iftar ikramında bulunulacak.

Ramazan boyunca bağlı 4 ilde günlük 3 bin 700, toplam 107 bin 300 kişiye iftar verileceği kaydedilen açıklamada, iftar noktalarıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Diyarbakır'da Mir Yıldız Düğün Salonu ve Zirve Park Salonu, Batman'da Alyans Düğün Salonu ile Batman Üniversitesi, Bingöl'de Kent Meydanı ve Mardin'de Sultan Şeyhmus Ezzuli Külliyesi iftar noktaları olarak belirlendi."

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı

Sahnedeki sözleri için açılan soruşturmada karar verildi
Alarmları kurun! A Milli Takım için büyük gün

Alarmları kurun! Bugün büyük gün
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Efsane kurt sonunda görüntülendi! Tam 5 yıldır bu şekilde yaşıyor

Efsane sonunda görüntülendi! Tam 5 yıldır bu şekilde yaşıyor
Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı

Sahnedeki sözleri için açılan soruşturmada karar verildi
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran 'Yasak aşk' iddiası! Salon buz kesti

Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran "Yasak aşk" iddiası
Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış

Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey...