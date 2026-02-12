Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazanda her gün 3 bin 700 kişiye iftar verecek

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ramazan ayında Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Mardin'de her gün 3 bin 700 kişiye iftar verilecek.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde ücretsiz iftar sofralarının kurulacağı belirtildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 bölge müdürlüğü aracılığıyla "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla gerçekleştirilecek organizasyonlarla binlerce kişinin aynı sofrada buluşacağı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı Diyarbakır'da 1500, Batman'da 1400, Bingöl'de 300 ve Mardin'de 500 kişiye her gün iftar ikramında bulunulacak.

Ramazan boyunca bağlı 4 ilde günlük 3 bin 700, toplam 107 bin 300 kişiye iftar verileceği kaydedilen açıklamada, iftar noktalarıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Diyarbakır'da Mir Yıldız Düğün Salonu ve Zirve Park Salonu, Batman'da Alyans Düğün Salonu ile Batman Üniversitesi, Bingöl'de Kent Meydanı ve Mardin'de Sultan Şeyhmus Ezzuli Külliyesi iftar noktaları olarak belirlendi."