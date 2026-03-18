Ramazanın son iftarı Çanakkale'de yapılacak

Müslümanlar için önemli bir dönem olan Ramazan ayı, bu yıl Çanakkale'de gerçekleştirilecek son iftar ile sona erecek. Ramazan Bayramı'nın başlangıcı için gözlerin çevrileceği şevval hilali, Asya kıtasında görülebilecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, teravih, mukabele, itikaf ibadeti ve toplu iftarların yapıldığı on bir ayın sultanı ramazan yarın sona erecek.

Ramazanın son günü ilk imsak Iğdır'da saat 04.39'da, ilk iftar Iğdır'da saat 18.21'de, son imsak İzmir ve Çanakkale'de saat 05.49'da, son iftar da Çanakkale'de saat 19.32'de yapılacak.

Yarın Sinop'ta 13 saat 46 dakika ile en uzun, Mardin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Hatay, Adana, Karaman, Mersin ve Antalya'da ise 13 saat 38 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Şevval hilali Asya kıtasından görülebilecek

Diyanet İşleri Başkanlığının kameri ay hesaplarına göre, Ramazan Bayramı'nın başladığını gösteren şevval hilali, Asya kıtasının ortasından itibaren görülebilecek.

Dolayısıyla hilal birçok bölgede aynı anda görüleceğinden İslam dünyasının çoğunluğunun 20 Mart Cuma günü Ramazan Bayramı'na girmesi bekleniyor.

Türkiye'de ise bu yıl 29 gün süren ramazan yarın tamamlanacak, ertesi gün Ramazan Bayramı idrak edilecek.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor

Savaş alarmı! Bir ilimize daha Patriot geliyor
Haberler.com
500

Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam

Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz

İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var
2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça

2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça
Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
Jorge Jesus'tan yıllar sonra gelen Ali Koç itirafı: Oyunculara bağırıyordu

Jesus yıllar sonra içini döktü: Ali Koç oyunculara...
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın

Üstelik kampanyaymış! Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın