Ramaphosa: Trump'ın G20 Zirvesi'ni Boykot Kararı Kendi Kaybı Olacak

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 Liderler Zirvesi'ni boykot etme kararının ABD'nin kaybı olacağını belirtti. Ramaphosa, boykotların genellikle etkisiz olduğunu vurguladı ve ABD'yi kararını gözden geçirmeye çağırdı.

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump'ın 22-23 Kasım'da Johannesburg'da yapılması planlanan G20 Liderler Zirvesi'ni boykot etme kararının ABD'nin kendi kaybı olacağını söyledi.

Ramaphosa, yasama başkenti Cape Town'da katıldığı parlamento toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, ABD'nin G20 Liderler Zirvesi'ne boykot kararını "talihsiz bir durum" olarak nitelendirerek, "Diğer tüm devlet başkanları burada olacak ve sonunda temel kararlar alacağız. Yoklukları, onların kendi kaybı olacak." dedi.

ABD yönetimini boykot kararını tekrardan gözden geçirmeye çağıran Ramaphosa, "Siyasetteki deneyimime dayanarak söyleyebileceğim tek şey, boykotların hiçbir zaman gerçekten işe yaramadığıdır. Çok çelişkili bir etkiye sahiptir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Güney Afrika'daki zirveyi boykot kararı

Trump, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Liderler Zirvesi'nin Güney Afrika'da düzenlenecek oluşunu "tam bir rezalet" olarak nitelendirerek, Güney Afrikalıların Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman göçmenlerin soyundan gelenleri öldürüp katlettiğini, onların topraklarına, çiftliklerine yasa dışı yollardan el koyduğunu iddia etmişti.

Bu durum devam ettiği sürece hiçbir ABD'li hükümet yetkilisinin toplantıya katılmayacağını açıklayan Trump, Güney Afrika'nın G20'de olmaması gerektiğini ileri sürmüştü.

Trump, Beyaz Saray'da mayıs ayında Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yı ağırladığı görüşmede, Güney Afrika'da beyazlara yönelik ağır suçlar işlendiğini ve hükümetin bunları engellemediğini savunmuştu.

Ramaphosa ise ülkede suç oranlarını kontrol etmeye çalıştıklarını, sadece beyazları hedef alan suçların işlendiği iddiasını kabul etmediklerini belirtmişti.

Washington yönetimi mayıs ayından itibaren beyaz Güney Afrikalılara mülteci statüsü vermeye başlamıştı. 2026 mali yılında kabul edilecek mültecilere ilişkin 31 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan başkanlık kararnamesinde, mülteci sayısının 7 bin 500 ile sınırlı tutulacağı ve büyük kısmının Güney Afrika'dan geleceği bildirilmişti.

