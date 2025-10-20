Haberler

Ramallah'ta Zeytin Toplayan Kadına Saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinli yaşlı kadın, zeytin toplarken bir İsrailli yerleşimci tarafından bayılana kadar darbedildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayımlandı ve BM yetkilileri tarafından kınandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusunda zeytin toplayan Filistinli yaşlı bir kadın Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli tarafından bayılana kadar darbedildi.

Sosyal medyada yayınlanan videoda, Ramallah'ta yaşanan saldırıya ilişkin görüntüler yer aldı.

Videoda, maskeli ve elinde sopa tutan Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, yaşlı bir kadının yere düşene kadar başına tekrar tekrar vurduğu, ayrıca zeytin hasadına katılan başka iki kişiye de saldırdığı görüldü.

Turmusaya Beldesi Halk Komiteleri aktivisti ve görgü tanığı Avad Ebu Semra ise saldırının beldenin doğu bölgesinde gerçekleştiğini belirtti.

Ebu Semra, "Zeytin toplarken yerleşimciler saldırdı ve peşimizden geldi. Bir kadın biraz gecikince, yerleşimci sopayla başına vurdu ve bayılmasına neden oldu. Aynı yerdeki hasada destek için orada bulunan 2 kişiye de saldırdı; birinin eli kırıldı." dedi.

Aktivist Ebu Semra, yaralanarak hastaneye kaldırılan elli yaşlarındaki Afaf Salih Ebu Aliya'nın durumunun iyi olduğunu aktardı.

BM yetkilisinden olaya tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İki yıldır dünyanın Batı Şeria'dan bu tür görüntüleri izlediğini" belirterek olayı kınadı.

Albanese "Peki, dürüst İsrailliler, Tel Aviv'de protesto edenler nerede? Kendi vatandaşlarının serbestçe suç işleyen davranışlarını durdurma konusunda herhangi bir sorumluluk hissetmiyorlar mı?" sorularını sordu.

Kaynak: AA / Awad Rjoob

