Suriye Ordusu'nun Rakka'nın Geniş Bir Kısmını Ele Geçirdiği Aktarıldı

Şam'a yakın aşiretlere bağlı güçler, Rakka'nın Maşlab ve Şuaib mahallelerinin kontrolünü ele geçirdi. Suriye Ordusu da takviye birliklerle bölgedeki ilerleyişini sürdürüyor. Kentte siviller kutlamalar yaparken, yeni Suriye hükümeti bayrağı dalgalanıyor.

Şam'a yakın Suriyeli aşiretlere bağlı güçleri, Rakka kentinin Maşlab mahallesindeki askeri güvenlik binası ile Şuaib mahallesinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Aşiret güçleri, Rakka'da çok sayıda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mensubunun saf değiştirdiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine Suriye Ordusu, aşiretlerin de yardımıyla bölgeye düzenlenen kara saldırısı sonucunda ele geçirilen yerlerin kontrolünü sürdürmek amacıyla Rakka'ya takviye birlikler sevk edildiğini açıkladı.

Suriye Ordusu'nun Rakka'nın geniş bir bölümünü ele geçirdiği belirtildi.

Suriye Ordusu'nun kentte ilerleme kaydetmesinin ardından Rakka'da siviller ve askerlerin kutlama yaptığı bildirildi. Kent sakinlerinin, yeni Suriye hükümeti bayrağını dalgalandırdığı gözlendi.

SDG, 2017 yılında silahlı terör örgütü IŞİD'i kentten çıkarmasının ardından Rakka'nın kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
