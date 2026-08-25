CHP'li Türeli'den uyuşturucuyla mücadele için kapsamlı eylem planı çağrısı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Uyuşturucuyla mücadelede kalıcı başarı, ancak bilimsel verilere dayalı, kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşımla mümkündür. Bir; bu mücadele için bütçeden ciddi bir kaynak ayrılmalı, iki; tüm kurumları ve paydaşları kapsayan kapsamlı bir eylem planı ivedilikle hazırlanıp kararlılıkla uygulanmalı, üç; tedavi kapasitesi ve sosyal hizmet ağı kırsal bölgeler dahil tüm yurda yaygınlaştırılmalı, dört; sentetik maddelere özgü tedavi protokolleri geliştirilmeli ve madde kullanımına bağlı vaka ile ölüm verileri şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmalıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Uyuşturucu madde kullanımı, ülkemizin en yakıcı toplumsal yaralarından birine dönüşmüştür. Türkiye, suç örgütlerinin hesaplaşma sahasına dönüşmüş, sokaklar, mahalleler ve kırsal alanlar bile bu örgütlerin kontrol mücadelesine açık hale gelmiş, uyuşturucu kullanımı gittikçe yaygınlaşmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi'nin Narkolog 2026 raporuna göre, 2025 yılında uyuşturucu suçlarından 325 bin 127 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Veriler, kullanımın artmaya devam ettiğini ve yalnızca adli süreçlerin sorunu çözmede yetersiz kaldığını açıkça göstermektedir. İktidar, somut ve ölçülebilir adımlar atmak yerine büyük ölçüde kolluk operasyonlarıyla yetinmeyi tercih etmiş, dijital platformlar üzerinden yürütülen tanıtım ve satışla mücadele ile kırsal alanlara özel stratejiler gibi kritik alanlarda ciddi boşluklar bırakmıştır.

"BÜTÜNCÜL BİR PERSPEKTİF EKSİKLİĞİ SORUNUN HER GEÇEN GÜN BÜYÜMESİNE NEDEN OLMAKTA"

Türkiye'nin hem transit hem de hedef ülke konumunda olması, uyuşturucunun ülke içindeki çatlaklardan sızarak yeni bağımlılar yaratmasına yol açmaktadır. Bütüncül bir perspektif eksikliği, tedavi ve rehabilitasyon kapasitesinin yetersizliği, destek mekanizmalarının zayıflığı, kurumlar arası koordinasyonsuzluk, önleme politikalarının ve aile odaklı desteklerin zayıf kalması, gençlik merkezlerindeki çalışmaların sınırlılığı, ilçe ve köylerde hizmet kapasitesinin güçlendirilmemesi ve madde kullanımına bağlı ölüm verilerinin şeffaf biçimde paylaşılmaması sorunun her geçen gün büyümesine neden olmaktadır. Bu eksiklikleri detaylı biçimde sorgulamak amacıyla İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na ayrı ayrı yazılı soru önergeleri verdim.

"KAPSAMLI BİR EYLEM PLANI İVEDİLİKLE HAZIRLANMALI"

Çağrımız nettir, uyuşturucuyla mücadelede kalıcı başarı, ancak bilimsel verilere dayalı, kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşımla mümkündür. Bir; bu mücadele için bütçeden ciddi bir kaynak ayrılmalı, iki; tüm kurumları ve paydaşları kapsayan kapsamlı bir eylem planı ivedilikle hazırlanıp kararlılıkla uygulanmalı, üç; tedavi kapasitesi ve sosyal hizmet ağı kırsal bölgeler dahil tüm yurda yaygınlaştırılmalı, dört; sentetik maddelere özgü tedavi protokolleri geliştirilmeli ve madde kullanımına bağlı vaka ile ölüm verileri şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmalıdır."

Kaynak: ANKA