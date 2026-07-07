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Demokratların muhtemel başkan adayı Emanuel'in ABD-İsrail ilişkilerinde değişime işaret edeceği iddiası

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ABD'li eski Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel, Tel Aviv'de yapacağı konuşmada Netanyahu'yu eleştirerek ABD-İsrail ilişkilerinin mevcut haliyle sürdürülemeyeceğini ve koşulsuz desteğin hata olduğunu söyleyecek. Ayrıca 23 devletli çözüm modeli önerecek.

ABD'de Demokrat Partinin muhtemel başkan adayları arasında gösterilen eski Chicago Belediye Başkanı ve Büyükelçi Rahm Emanuel'in, bu hafta Tel Aviv'e yapacağı ziyarette İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert sözlerle hedef alacağı ve iki ülke ilişkilerinin "yol ayrımında" olduğu uyarısında bulunacağı iddia edildi.

Associated Press'in (AP) ulaştığı konuşma metinine göre, Tel Aviv Üniversitesinde çarşamba günü kürsüye çıkması beklenen Emanuel, ABD-İsrail ilişkilerinin mevcut haliyle sürdürülemeyeceğine işaret edecek.

Washington'ın geçmişteki İsrail politikasını "hata" olarak nitelendireceği ve iki ülke bağlarının gücünü koruyabilmesi için "önemli değişikliklere ve yeni bir yöne" ihtiyaç duyulduğunu vurgulayacağı belirtilen Emanuel'in şu ifadeleri kullanması bekleniyor:

"Çok uzun bir süre boyunca Amerikan politikası, Washington'ın Kudüs için yapabileceği en iyi şeyin, anlaşmazlığa düştüğümüzde hiçbir koşul, talep ve sonuç olmaksızın, hükümetinizin (İsrail) arkasında körü körüne ve sessizce durmak olduğu varsayımıyla işledi. Bu bizim hatamızdı. Koşulsuz destek, Amerika'nın endişelerini göz ardı ettiğinde stratejik çıkarlarının hiçbir bedeli olmayacağını varsayan bir başbakan üretti."

Netanyahu'ya İsrail'i bir "çıkmaza" sürükleme suçlaması

Netanyahu'yu İsrail'i bir "çıkmaza" sürüklemekle suçlayacağı kaydedilen Emanuel, İsrail Başbakanı'nın savaşı sona erdirecek diplomatik çabalara neredeyse hiçbir katkı sağlamadığını belirterek, "İsrail'e yönelik destek tüm dünyada hızla düşüyor. Avrupa'yı kaybettiniz. Bilim insanlarınız uluslararası araştırma ağlarından dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya. Sanatçılarınız ve akademisyenleriniz sergilerden ve konferanslardan menediliyor." uyarısında bulunacak.

Emanuel, konuşmasında ABD'nin İsrail'e yönelik politikasında radikal değişiklikler önerirken, Filistinli sivillere ve mülklerine saldıran İsraillilerin yanı sıra uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen yerleşim yerlerini destekleyen şirket ve bankalara yaptırım uygulanmasını isteyecek.

ABD'nin İsrail'in savunma bütçesine sağladığı sübvansiyonların da sonlandırılmasını talep edecek olan Emanuel, İsrail'in Amerikan silahlarını, yasalara uyan diğer tüm müttefiklerle aynı mali şartlar, kısıtlamalar ve gereklilikler altında satın alması gerektiğini savunacak.

"23 devletli çözüm" modeli

Konuşmasında, iki devletli çözüm modelinin "itibarını yitirdiğini" öne sürmesi beklenen Emanuel, bunun yerine İsrail, Filistin ve Arap Birliği'nin diğer 21 üyesini kapsayan "23 devletli bir çözüm" modelini masaya getirecek.

Emanuel, "On yıllardır Filistin haklarını bir slogan olarak istismar eden 21 Arap ülkesinin artık kolları sıvaması ve bu topraklarla olan tarihi Yahudi bağını kabul edebilecek kapasitede bir yönetim otoritesi ayağa kaldırması gerekiyor." ifadelerini kullanacak.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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