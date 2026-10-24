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R4 ve E4 Dışişleri Bakanları İstanbul'da bölgesel çatışmalarda diyaloğa vurgu yaptı

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R4 ve E4 Dışişleri Bakanları İstanbul'da bölgesel çatışmalarda diyaloğa vurgu yaptı
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R4 ve E4 Dışişleri Bakanları, İstanbul'daki toplantı sonrası ortak açıklamada bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılmasıyla ele alınmasının acil ihtiyaç olduğunda mutabık kaldı. Bakanlar, İsrail-Filistin ihtilafı ve Husi saldırılarını da ele aldı.

(ANKARA) - Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan (R4) ile Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya (E4) Dışişleri Bakanları, bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması yoluyla ele alınmasının acil bir ihtiyaç olduğu hususunda mutabık kaldı.

R4 ve E4 Dışişleri Bakanları, dün İstanbul'daki toplantının ardından ortak açıklama yayımladı. Açıklamada Bakanların ABD/İsrail-İran çatışması, İsrail- Filistin ihtilafı ve müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm ihtiyacı, Husi milislerinin Suudi Arabistan Krallığı ve Yemen Hükümeti'ne yönelik menfur saldırıları, seyrüsefer güvenliği ve serbestisi ile Babülmendep ve Hürmüz boğazlarında ve Karadeniz'de tırmanan gerilim başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası önem taşıyan çeşitli konuları ele aldıkları kaydedildi,

Açıklamada, "Bakanlar, bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı teşvik etmeyi ve bu meselelerin güvenlik, ekonomi ile ticaret üzerindeki yansımalarını ele almayı amaçlayan diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam etme kararlılıklarını vurgulamışlardır" denildi.

Bakanların bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması yoluyla ele alınmasının acil bir ihtiyaç olduğu hususunda mutabık kaldıkları kaydedilerek, ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda, süregelen tüm çatışmalara müzakereler yoluyla kalıcı çözümler bulunmasının gerekliliğinin altını çizdikleri ifade edildi. Bakanların çatışmaları önlemek ve bölgede barış ile istikrarı geliştirmek amacıyla bu formatta diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Kaynak: ANKA
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