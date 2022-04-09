Pütürge'deki 5.2'lik depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den haritalı uyarı geldi: Yöneticiler dikkatli olmalı

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı. Malatya'nın Pütürge ilçesinde bugün saat 17.02'de meydana gelen deprem herkesi korkuttu. Bu sarsıntının hemen ardından Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"YÖNETİCİLERİ UYARMIŞTIM"

Görür, "Arkadaşlar, Malatya- Pütürge/Tekederesi yöresinde 5,2'lik deprem oldu. Daha önce, 12/11/2021'de de burada 4,8 deprem olmuştu. Biliyorsunuz, 2020 Elazığ depreminden sonra büyük depremlerin Çelikhan- Erkenek hattına doğru kayacağını söylemiş yöneticileri uyarmıştım" dedi.

"ÇALIŞMA YAPMAKTA FAYDA VAR"

Prof. Görür, "Bugünkü deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor. Deprem zamanı bilinmez ama yerel yöneticilerin dikkatli olup "Risk Azaltma Planlarını" hazırlayıp çalışmalarını yapmasında fayda vardır. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.