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Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui'yi kabul etti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile Kremlin'de görüştü. Putin, Ukrayna'daki askeri operasyonlara destek için Kuzey Kore'ye teşekkür ederken, Choe de Kim Jong-un'un Rusya ile ilişkileri geliştirme stratejisini teyit etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile bir araya geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin'in Choe ile Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da katıldı.

Görüşmede Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ikili ilişkilere büyük değer verdiğini belirten Putin, "özel askeri operasyonun" yürütülmesinde sağladığı yardım dolayısıyla Kuzey Kore yönetimine ve halkına bir kez daha teşekkür etti.

Putin, Rus askerlerine yardım eden ve devlet nişanlarıyla ödüllendirilen Kuzey Koreli askerlerin gösterdiği kahramanlıkların Rusya'da hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a en içten selamlarını ileten Putin'e teşekkür eden Choe, Kim'in kısa süre önce Rusya ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik stratejik yaklaşımını bir kez daha teyit ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Cura
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