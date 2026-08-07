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Putin ve BAE lideri Körfez ile Ukrayna'yı görüştü

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Putin ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan telefon görüşmesinde Basra Körfezi'ndeki durum ve Ukrayna konusunu ele aldı. Putin, Kiev'e yönelik suçlamalarda bulunurken, BAE'nin savaş esiri takasına katkısına teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Basra Körfezi'ndeki mevcut durum ile Ukrayna meselesini ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Al Nahyan, telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Basra Körfezi'ndeki mevcut durum ayrıntılı şekilde ele alınırken bölge ülkelerinin meşru çıkarları dikkate alınarak durumun normalleştirilmesine yönelik anlaşmalara en kısa sürede varılmasının önemi vurgulandı.

Ukrayna konusunda görüş alışverişinde bulunan Putin, "özel askeri operasyon" kapsamındaki gelişmeler hakkında Al Nahyan'a bilgi verdi.

Görüşmede, Kiev yönetiminin sivil halka ve sivil altyapıya yönelik "terör faaliyetlerini" yoğunlaştırdığına dikkat çekildi.

Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş esirleri ve alıkonulan kişilerin değişimlerinin düzenlenmesine sağladığı katkı dolayısıyla BAE yönetimine teşekkür etti.

Yapıcı ve dostane geçtiği belirtilen görüşmede, Rusya ile BAE arasındaki çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı ilgi teyit edildi.

Kaynak: AA
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