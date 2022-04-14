Pusula Gaziemir 'kadın' temasıyla çıktı

"Engel tanımayan kadınlar" temasının işlendiği Pusula Gaziemir'in üçüncü sayısının kapağında, zorlukların üstesinden gelerek kendi hikâyesini yazan kadınlara yer verildi. Derginin ilk sayfasında, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı bilim insanlarından Sümerelog Muazzez İlmiye Çığ'ın röportajı yer alıyor. Çığ, röportajında kadına yönelik şiddetin nedenlerini ve çözüm yollarını detaylı olarak anlatıyor.

Pusula Gaziemir'de, zorlukları aşarak başarıya ulaşan Gaziemirli kadınlarla yapılan söyleşilere yer verildi. Dergide, serasında ürettiği kaktüsleri satarak elde ettiği gelirle sokak hayvanlarını besleyen Hörü Mutlu, Zihinsel Engellileri Topluma Kazandırma Derneği'nin kurucusu ve down sendromlu üç çocuk annesi Jale Erol, işletmesinde 70 kadına istihdam sağlayan Serpil Erdoğan, 16 yıldır tek başına çay ocağı işleten Sultan Kaya ile kadınların hijyenik ped yerine kullanabilecekleri Peddon isimli ürünü geliştiren Reyhan Miray Reyhan'ın başarı hikayeleriyle yer aldı.Kadınlar, diğer kadınlara ilham olmak için zorlukların üstesinden nasıl geldiklerini ve başarıya nasıl ulaştıklarını anlattı.

Dergiye akademisyen katkısı

Dergiye, akademi dünyasından isimler de, kadınların yaşadıkları sorunları ve çözüm yolladıklarını irdeledikleri makaleleriyle ve söyleşileriyle katkı koydu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doç Dr. Çiğdem Dirik, "Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği" başlıklı makalesiyle, kadınların iş yaşamında yaşadıkları sorunları ele aldı. İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Işıl Kellevezir de dergide yer alan röportajında, kadınların yaşadığı sorunlara bilimsel veriler ışığında farklı çözümler sunuyor. Doç. Dr. Yücel Aksan, "Hypatia," makalesiyle dergiye katkı sundu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahika Karaca da Osmanlı döneminde kadın hareketi içinde yer alan Fatma Aliye ve Emine Semiye'nin mücadelesini Pusula Gaziemir için kaleme aldı.

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla derginin bir sayfasında, 2021 yılında yaşamdan koparılan 416 kadının ismine yer verildi. İstanbul Sözleşmesi'ne, hijyenik pedden alınan vergilerin kaldırılması gibi konulara atıf yapılan dergide, şiddet gören ve sorun yaşayan kadınların başvurabileceği kamu kurumları ile derneklerin telefon numaraları da okuyucuyla paylaşıldı.

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