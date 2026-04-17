Ankara'dan kısa kısa

Pursaklar Belediyesi tarafından 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı anma programı kapsamında Turgut Özal Parkı'nın açılışı ve anma etkinliği düzenlendi.

Törende konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçeye kazandırılan parkın çocuklar ve aileler için yaşam alanı olarak tasarlandığını belirtti.

Parkta çocuk oyun alanları, açık hava spor aletleri ve alt bölümde yer alan halı saha bulunduğunu aktaran Çetin, alanın hem spor hem de sosyal yaşamı destekleyecek şekilde planlandığını söyledi.

Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren de 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı rahmetle andıklarını belirterek, Özal'ın ülkenin gelişim sürecinde önemli yere sahip olduğunu kaydetti.

Program kapsamında açılışa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Pursaklar Belediyespor Kulübü sporcusundan halter şampiyonasında birincilik başarısı

Pursaklar Belediyespor Kulübü sporcusu Zümra Yurtseven, Yeşilay Minikler ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası'nda 44 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Genç sporcumuz Zümra Yurtseven'in elde ettiği bu büyük başarı bizleri son derece gururlandırdı. Disiplini, azmi ve kararlılığıyla örnek olan sporcumuzu tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.