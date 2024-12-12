Pursaklar’da Otobüsün Camlarını Kıran Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye otobüsünün camlarını kıran şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye giriş tünelinden Fatih Mahallesi'ne seyir halindeki Ergün A. idaresinde bulunan 440 hat numaralı ve 06 DU 8308 plakalı EGO otobüsün önünde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı araç durdu.

Araçtan inen kişi, şoförün kendisine yol vermediği iddiasıyla otobüsün camlarını çekiç ve levyeyle kırdı.

İhbar üzerine polis ekipleri, otobüse zarar veren şüpheliyi gözaltına aldı.

"Yaralanan olmadı ama ağlayan çok oldu"

Otobüs şoförü Ergün A, yaşananlarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pursaklar'ın girişinden geliyordum, yol vermedi. Ben sağa doğru yanaştım, tekrar arabayı önüme kırdı. Çekiç ve levyeyle camları kırdı. Yazık günah değil mi? Evime gideceğim. Benim çocuğum, eşim hasta. O anda yaralanan olmadı ama ağlayan çok oldu. Kapıyı açtım, herkes kaçtı gitti." ifadelerini kullandı.