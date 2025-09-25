PTT Çalışanlarından Cumartesi Mesaisi Protestosu

(İZMİR) - Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) İzmir Şubesi, PTT çalışanlarının cumartesi günü mesai yapmaya zorlanmasını protesto etti. Sendikanın 6 Nolu Şube Başkanı Menduh Tunç, "PTT, emekçilerin bireysel olarak açtığı ve kesinleşmiş onlarca mahkeme kararına rağmen tehditler ve soruşturmalar ile emekçileri 6. gün mesaiye zorluyor" dedi.

Haber-Sen İzmir Şubesi, PTT çalışanlarının cumartesi günleri mesaiye zorlanmalarını protesto amacıyla "Yargı kararına uy, cumartesi angaryasından vazgeç" başlığıyla basın açıklaması düzenledi.

Bayraklı Posta İşleme Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen protestoda Haber-Sen 6 Nolu Şube Başkanı Menduh Tunç basın açıklaması yaptı.

"Yargı kararları ile inatlaşmaya devam ediyor"

Yargı kararlarına rağmen zorunlu cumartesi mesaisi uygulamasına devam edildiğini söyleyen Tunç, "PTT, 399 KHK'lı posta emekçilerine cumartesi mesaisi için mobbing uygulamaya devam ediyor. Emekçilerin bireysel olarak açtığı ve kesinleşmiş onlarca mahkeme kararına rağmen tehditler ve soruşturmalar ile emekçileri 6. gün mesaiye zorluyor. Sendikamızın kazandığı zorunlu cumartesi çalışması genel davasının açık hükmüne rağmen, yargı kararları ile inatlaşmaya devam ediyor" dedi.

Yasal olarak sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresinin 40 saat olarak düzenlendiğini anlatan Tunç, "Danıştay 8. Dairesi, devlet memurlarının hafta sonu tatillerinde çalıştırılmaları için amir tarafından bir hafta önceden yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Danıştay, bu usule uyulmadan yapılan görevlendirmelere çalışan uymaz ise hakkında disiplin cezası verilmeyeceğine dair karar vermiştir" diye konuştu.

"PTT yöneticileri, çalışan sayısını yeterli görmektedir"

PTT çalışan sayısının yetersiz olduğunun altını çizen Tunç, şöyle devam etti:

"Cumartesi mesaisinin zorunlu olmak yerine dönüşümlü uygulanacağını yazan bu hukuksuz genelgeye dayanarak, emekçilere cumartesi mesaisi dayatılıyor. İşe gelmeyen emekçiler hakkında tutanaklar tutuluyor. Emekçiler, disiplin cezaları ile tehdit ediliyor. Ülke nüfusu hızla artarken, lojistik ve ulaştırma iş yükü durmadan artarken, PTT'nin çalışan sayısı gittikçe azalmaktadır. Buna rağmen PTT yöneticileri, çalışan sayısını yeterli görmektedir. Her fırsatta 'personel eksikliği olmadığını' söyleyen PTT yöneticileri, yargı kararlarını yok sayarak artan iş yükünü bahane göstererek, yargı yerinde kazanılmış bir hakkı, emekçilerden gasbetmek istemektedir. Eğer kurumda personel eksikliği söz konusu değil ise personel sayısı yeterli ise 399 KHK'lı posta emekçilerine neden 6. gün mesaisi dayatılıyor? 2018 yılından bu yana kadrolu personel alımı yapılmayan PTT'nin mevcut çalışan sayısı 38 bindir. 38 bin çalışanın neredeyse yarısı ucuz iş gücü, emek sömürüsü demek olan taşeron şirket eliyle istihdam edilmiş emekçilerden oluşmaktadır. Kurumun her yıl katlanarak artan zararların sorumlusu emekçiler değildir."

"İsteği dışında 6. gün mesaiye zorlamak emek sömürüsüdür"

PTT yöneticilerine yargı kararlarına uyma çağrısı yapan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Sendikamız, kazanmış olduğu zorunlu cumartesi davası sonrası, yargı kararı olması gerektiği şekilde uygulanmadığı için keyfiyet ile yılın istenilen dönemlerinde emekçilerin cumartesi mesaisine çağırıldığı için bir karar almış, bunu da sendika karar defterine yazarak ilan etmiştir. Sendikamız yalnızca kendi üyelerini değil, tüm posta emekçilerini keyfiyete karşı fiili meşru mücadele vermeye çağırmaktadır. Emekçiler şunu iyi bilmelidir; tutulan tutanakların, göstermelik soruşturmaların hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Emekçileri disiplin cezası vermek ile tehdit ederek cumartesi mesaiye zorlamak suçtur. PTT yönetimini normlar hiyerarşisine uymaya çağırıyoruz. Yargı kararlarını yargı kararlarında yazan açık net ifadeleri eğip bükemezsiniz, yok sayamazsınız. Anayasa da hukukun üstünlüğü ibaresi vardır. Bu fikir, özellikle yöneticilerin hukukun altında olduğu ve hiç kimse ve hiçbir kurumun, hukukun üstünde olmadığı anlamına gelir.

Kendini hukukun üstünde görenlere buradan sesleniyoruz. Yargı kararlarını uygulamak zorundasınız. Emekçilerin yargı yerinde kazanılmış haklarını gasbedemezsiniz. Hiçbir emekçiye rızası dışında 6. gün mesaisi dayatılamaz. İsteği dışında 6. gün mesaiye zorlamak emek sömürüsüdür."