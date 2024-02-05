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PS VALETTA gemisinde kaybolan mürettebatın arama çalışmaları devam ediyor

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BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında Malta bandralı 'PS VALETTA' isimli gemiden düşüp, kaybolduğu öne sürülen mürettebat Mücahit Şener'i (26) arama çalışmaları, 24'üncü günde devam etti. Bartın ve Zonguldak arasında, denizde 3 bin 720 kilometrekarelik alanda Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 bot ve 30 personel ile arama çalışmaları 24'üncü günde de devam etti.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında Malta bandralı 'PS VALETTA' isimli gemiden düşüp, kaybolduğu öne sürülen mürettebat Mücahit Şener'i (26) arama çalışmaları, 24'üncü günde devam etti.

Rusya'nın Novorosssiyky Limanı'ndan İskenderun Limanı'na giden 23 Türk mürettebatın bulunduğu 180 metre uzunluğundaki 'PS VALETTA' isimli kuru yük gemisi, 12 Ocak'ta Bartın'ın Kurucaşile ilçesinin 18 deniz mili açığında, uluslararası sularda seyrettiği sırada temizlik işlerinden sorumlu Mücahit Şener kayboldu. Mürettebat, Şener'e ulaşamayınca denize düştüğü şüphesiyle ihbarda bulundu. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı Zonguldak, Amasra ve İnebolu'daki sahil güvenlik botları, aynı gün denizde arama başlattı. Şener'e ait ize rastlanmadı.

Bartın ve Zonguldak arasında, denizde 3 bin 720 kilometrekarelik alanda Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 bot ve 30 personel ile arama çalışmaları 24'üncü günde de devam etti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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