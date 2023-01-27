Provokatör Paludan'dan yeni tehdit: Her cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yakarak infial yaratan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni bir tehdit mesajı geldi. Paludan, "İsveç NATO üyesi olana kadar her Cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım" dedi.

Türkiye ile İsveç arasında Kuran'ı Kerim yakma krizi giderek büyürken, geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye büyükelçiliği yakınlarında Kuran'ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'dan yeni açıklama, provokasyon ve tehdit geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÖNELİK SKANDAL TEHDİT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile başlayan krizi körükleyen Paludan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği paylaşımında bundan böyle her hafta bir Kuran'ı Kerim yakacağını duyurdu. Paludan, "İsveç NATO üyesi olana kadar her Cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım" dedi.

"BUGÜN KOPENHAG'DA YENİDEN YAKACAĞIM"

Bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 3 kere Kuran yakacağını belirten Paludan, "Bugün bir caminin önünde Kuran yakacağım, bir kez Rusya büyükelçiliği önünde yakacağım bir kez de Türkiye büyükelçiliği önünde yakacağım" dedi.

ÖNCEDEN İZİN ALMASINA GEREK YOK

Danimarka'da Paludan'ın böyle çirkin bir eylem gerçekleştirmesi için izin almasına gerek duyulmazken, sadece yetkililere 24 saat önceden haber vermesi gerekiyor. Paludan, "Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu duyuracağım. O, İsveç'i NATO'da istemiyor fakat ben ona ifade özgürlüğünü öğreteceğim" dedi.