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Provokatör Paludan'dan yeni tehdit: Her cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım

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Provokatör Paludan'dan yeni tehdit: Her cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yakarak infial yaratan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni bir tehdit mesajı geldi. Paludan, "İsveç NATO üyesi olana kadar her Cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım" dedi.

Türkiye ile İsveç arasında Kuran'ı Kerim yakma krizi giderek büyürken, geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye büyükelçiliği yakınlarında Kuran'ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'dan yeni açıklama, provokasyon ve tehdit geldi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile başlayan krizi körükleyen Paludan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği paylaşımında bundan böyle her hafta bir Kuran'ı Kerim yakacağını duyurdu. Paludan, "İsveç NATO üyesi olana kadar her Cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım" dedi.

Bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 3 kere Kuran yakacağını belirten Paludan, "Bugün bir caminin önünde Kuran yakacağım, bir kez Rusya büyükelçiliği önünde yakacağım bir kez de Türkiye büyükelçiliği önünde yakacağım" dedi.

Danimarka'da Paludan'ın böyle çirkin bir eylem gerçekleştirmesi için izin almasına gerek duyulmazken, sadece yetkililere 24 saat önceden haber vermesi gerekiyor. Paludan, "Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu duyuracağım. O, İsveç'i NATO'da istemiyor fakat ben ona ifade özgürlüğünü öğreteceğim" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İsveç Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

zeha gül:

Oradaki duyarlı müslümanlar bu lanet eyleme müsaade etmez bu sefer, alanı doldururlar, karşı gösteri yaparlar. Ayrıca İsveç yetkililerinin de artık izin vermeyeceğini düşünmek istiyorum.

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tahsin bueyuekkol:

Bir dahaki sefer allah tarafindan o yakilacak

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mesut:

Bur güç var. Türkiye yi Avrupa dan iterken Rusya ile yan yana getirmek istiyor.. bu adamda onun kuklası. Onlar ne derse onu yapacak. Bu zavallı ise sadece bir gafil.. cehennem odundan başka bir şey değil. Ciddiye almaya gerek yok

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