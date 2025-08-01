Protez Koluna Kavuşan Mehmet Efe, Oyun Konsolu Keyfini Yaşadı

Doğuştan dirsekten itibaren sol kolu olmayan 14 yaşındaki Mehmet Efe Topraklık, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait merkezde protez koluna kavuştuktan sonra uzun yıllardır hayalini kurduğu oyun konsolu başında eğlenceli vakit geçirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası doğuştan dirsekten itibaren sol kolu olmayan ve Ankara'da yaşayan Topraklık'a destek olmak için harekete geçti.

Annesi Tuğba Yalçın ile Ankara'daki evlerinden alınarak Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezine getirilen Mehmet Efe'ye, gerekli ölçümler ve değerlendirmeler sonrası protez kolu takıldı.

Protezine kavuşan çocuk, Şahin ve Bayram tarafından ziyaret edildi. Ziyarette kendisine hediye edilen Galatasaray formasını giyen Mehmet Efe, milletvekili Bayram ile oyun konsolunda keyifli vakit geçirdi.

Milletvekili Bayram, gazetecilere, Mehmet Efe'ye protez kol takıldığını belirterek, "Efe'ye bir sürpriz daha yaparak taraftarı olduğu Galatasaray forması hediye ettik. Ayrıca, kendisinin hayali olduğu oyun konsolunda oyun oynadık." dedi.

Fatma Şahin ise Mehmet Efe'ye protez kol konusunda yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Mehmet Efe, çok daha iyi şartlarda eğitim alacak. Ailemiz çok bilinçli. Mehmet Efe'leri güzel bir şekilde geleceğe hazırlamak, önündeki tüm engelleri kaldırmak boynumuzun borcu. Vekilime ve özellikle Mehmet Efe'ye öz güveninden dolayı çok teşekkür ederim."

Topraklık ise protezi takıldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Gerçekten çok güzel bir duygu. Taraftarı olduğum Galatasaray forması hediye edildi. Hayalim olan bilgisayar oyunu oynadım." diye konuştu.