Profesörü 'dana dili' ile tehdit eden sanık hakkında yakalama kararı

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisi önüne 'dana dili' bırakarak tehdit ettiği suçlamasıyla yargılanan Mustafa Yücel hakkında, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

?Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Twitter hesabından muayenehanesinin önüne 'dana dili' bırakılarak ölümle tehdit edildiği belirtip, paylaşım yaptıktan sonra geçen yıl temmuz ayında polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Şenol'un kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Mustafa Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Eskişehir'de gözaltına alındı. Hakkında, 'tehdit' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve yayma' suçundan işlem yapılan Yücel'in ifadesi alındı. Yücel, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme hakimi, tanıkları dinledikten sonra sanık Yücel hakkında 'adli kontrol tedbirlerini ihlal ettiği' gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararına hükmetti. Hakim ayrıca sanığın savunmasının mahkemece alınmasına karar verdi. Diğer tanıkları dinleyen mahkeme, duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.