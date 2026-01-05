Prof. Dr. Türkeş: Kuraklığın etkilerinin azalması için kar yağışları devam etmeli

BOĞAZİÇİ Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, eriyen karın yüzey suyunu, toprak nemini, akarsu, göl ve yer altı suyunu, orman ve ekosistemi beslediğini belirterek, "Kuraklığın etkilerinin azalması için kar yağışlarının devam etmesi gerekiyor. Kar yağışının uzun süreli, kar kalınlığının yüksek olduğu ardından da sıcak havanın kar yağışını eritmediği koşullar olması gerekiyor" dedi.

Türkiye'de son günlerde etkili olan yağışlara rağmen kuraklık etkisini sürdürüyor. Son bir haftada soğuk hava sistemlerinin Türkiye'yi etkilediğini ve kar, buzlanma, don olaylarına yol açtığını söyleyen Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, "Mevsimine göre soğuk hava baskını nedeniyle Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde hava sıcaklıkları 0 dereceye yaklaştı, iç ve doğu bölgelerde eksilere düştü. Bu soğuk ve kar yağışlı sistemle çok etkili olmasa bile yıllardır kar yağışı almayan yerlerde de kar yağışı oldu. Bu sistemin ardından hafta sonu itibarıyla Akdeniz'den ve Balkanlardan yaklaşan görece daha sıcak, nemli yağışlı hava sistemi doğu ve güneydoğu bölgeleri dışında Türkiye'yi etkilemeye başladı" diye konuştu.

'KARIN YERDE KALMA SÜRESİ KISALDI'

Kar yağışının ekosistem açısından olumlu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Türkeş, "Karlar eridiği zaman yüzey sularını, toprak nemini, akarsuları, gölleri, yer altı suyunu, ormanları ve ekosistemi besliyor. Kuraklığın etkilerinin azalması için kar yağışlarının devam etmesi gerekiyor. Kar yağışının uzun süreli, kar kalınlığının yüksek olduğu ardından da sıcak havanın kar yağışını eritmediği koşullar olması gerekiyor. Ancak son yıllarda yüzey ve alt atmosfer sıcaklıklarının artması nedeniyle geçmişe kıyasla kar daha az yağıyor, karın yerde kalma süresi de çok kısaldı. Türkiye'de beklediğimiz, günlerce etkili olacak yağmur ya da kar yağışı yapabilecek sistemler ne yazık ki önümüzdeki aylarda etkin olacakmış gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE HİDROLOJİK, TARIMSAL VE EKOLOJİK KURAKLIK ETKİLİ'

Ekim yağışlarının meteorolojik kuraklığın etkisini biraz zayıflattığını ancak kasım ve aralık yağışlarının orta ve uzun dönemli kuraklığın etkisini çok değiştiremediğini vurgulayan Prof. Dr. Türkeş, şöyle konuştu:

"Uzun süreli yağış değişimlerine ve kuraklık analizlerine baktığımızda, Türkiye'nin kuzeybatısından Güneydoğu Anadolu'ya kadar çok geniş bir coğrafyada hidrolojik, tarımsal ve ekolojik kuraklık etkili. Kısa süreli bölgesel yağmurlar ve hafif-orta yoğunlukta ve kısa süreli kar yağışları kuraklığı gidermeyecek. O yüzden son yağışlarla, özellikle uzun süreli tarımsal ve hidrolojik kuraklıkların hem fiziksel hem de ekolojik olarak sona erdiğini düşünemeyiz. Bir yandan da iklim değişikliği küresel ısınma etkili oluyor. Önümüzdeki aylarda da büyük olasılıkla aylık ortalama hava sıcaklıkları normalleri civarında ve normallerin üstünde olacak. Türkiye'nin önemli bir bölümünde yağışlar normalleri civarında ve altında gerçekleşiyor. Dolayısıyla kuraklıklar ilkbahara kadar etkili olabilecek gibi görünüyor."

ANİ HAVA DURUMU DEĞİŞİMİ OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURUYOR

Türkiye'nin Akdeniz havzasında yağış değişimleri ve kuraklıktan en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Türkeş, "Ani hava durumu değişimleri, ani soğuk ve sıcak hava baskınları ya da dalgaları da tarımsal rekoltede geçen yıl yaşadığımız gibi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Değişen iklim koşullarında yeni bir dünyayla karşı karşıya olduğumuzun bir gerçeği. Buna göre yaşamalı, önlem almalıyız" dedi.