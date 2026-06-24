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Türk bilim insanı Prof. Dr. Atasoy, yeniden Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu Başkanı seçildi

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB), Türk bilim insanı Prof. Dr. Sevil Atasoy'u yeniden başkanlığa seçti. Atasoy, uyuşturucu kontrolü ve halk sağlığı konularında işbirliğinin önemini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB), Türk bilim insanı Prof. Dr. Sevil Atasoy'u yeniden başkanlığa seçti.

BM Viyana Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurulun 146. oturumunda INCB Başkanlığı için seçim yapıldı.

Burada yeniden başkan seçilen Prof. Dr. Atasoy, yaptığı açıklamada, Kurul üyelerine duydukları güven için teşekkür etti.

Atasoy, üye ülkeler ve paydaşlarla sürdürülen işbirliğinin, uyuşturucu kontrol sözleşmelerinin etkin uygulanması ve halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İstanbul'daki Üsküdar Üniversitesinde biyokimya ve adli bilimler alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Atasoy, uyuşturucu piyasaları, uyuşturucu testleri, bağımlılığın önlenmesi ve adli toksikoloji alanlarında çok sayıda bilimsel çalışmaya imza attı.

İlk kez 2005'te INCB üyeliğine seçilen Atasoy, daha önce 2009 ve 2025'te de Kurul Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
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