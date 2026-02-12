Haberler

Siirt'te Başhekim Prof. Dr. Yolbaş'tan poliklinik ziyareti

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, poliklinikleri ziyaret ederek sağlık çalışanları ve vatandaşlarla görüştü. Hastanedeki hizmetlerin verimliliği ve kalitesinin artırılması için değerlendirmelerde bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Yolbaş, poliklinik katlarında incelemelerde bulundu.

Katlarda görev yapan hekimler, sağlık personeli ve muayene için bekleyen vatandaşlarla görüşen Yolbaş, talep ve önerileri dinledi.

Poliklinik birimlerinde görev yapan sağlık çalışanlarından yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi alan Yolbaş, özverili çalışmaları dolayısıyla hekimlere ve tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Yolbaş, hastanedeki hizmetlerin daha etkin, verimli ve hasta odaklı sürdürülebilmesi adına değerlendirmelerde bulunarak, sağlık hizmetlerinin sunumunda kalitenin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

