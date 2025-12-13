'hocaların Hocası' Nermin Abadan Unat, Yarın Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Haberler

104 yaşında hayata veda eden 'Hocaların Hocası' olarak bilinen Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, cenazesi Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kaldırılacak. Unat, Türkiye akademisine birçok önemli katkıda bulunmuş bir isimdi.

(İSTANBUL) 104 yaşında yaşamını yitiren, 'Hocaların Hocası', siyaset ve iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, yarın Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Cami'inde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cumhuriyet kuşağının ünlü bilim insanlarından 'Hocaların Hocası', siyaset ve iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat dün 104 yaşında yaşamını yitirdi.

Unat'ın ölümüyle ilgili tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden mesaj paylaşan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hocaların hocası Nermin Abadan Unat'ın vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Kendisiyle tanışma ve bir çok kez sohbet etme imkanı bulan şanslı kişilerden oldum. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum" mesajını paylaştı.

"Bir Cumhuriyet kadını... Boğaziçili akademisyenlerin nöbetinde de vardı, Saraçhane'de de"

CHP PM Üyesi Yalçın Karatepe de Unat'ın 101 yaşındayken, İmamoğlu'nun yargılandığı "Ahmak Davası"nda, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına çarqtırılması üzerine Saraçhane'ye gittiğini anımsattı ve "Bir Cumhuriyet kadını, Mülkiye'nin efsane hocası Prof. Dr. Nermin Abadan Unat hayatını kaybetti. Bu ülke için, cumhuriyet değerleri için hep mücadele etti. Boğaziçili akademisyenlerin nöbetinde de vardı, Saraçhane'de de" dedi.

Unat'ın ölümüyle ilgili Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu da bir açıklama yaparak hem cenaze töreni bilgilerini paylaştı hem de üzüntülerini paylaştı. "Hocamız Türkiye'deki ilk seçmen davranışı çalışmalarıyla, göç çalışmalarına yaptığı önemli katkılarla, kadınların toplumdaki yeri ve toplumsal hareketi üzerine geliştirdiği yenilikçi bakış açısıyla düşün hayatı üzerine unutulmaz izler bırakmış, Türkiye akademisine öncülük etmiştir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadın akademisyenler için bir rol model oluşu hiçbir zaman unutulmayacak"

"Türkiye'de bir ilk olan çalışmalarıyla toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin gelişmesine katkı sunan 'Hocaların Hocası' Nermin Abadan Unat'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ilk kadın asistan olarak görev yapmış olan hocamız bu öncülüğünü yaşamı boyu sürdürmüştür. Hocamız Türkiye'deki ilk seçmen davranışı çalışmalarıyla, göç çalışmalarına yaptığı önemli katkılarla, kadınların toplumdaki yeri ve toplumsal hareketi üzerine geliştirdiği yenilikçi bakış açısıyla düşün hayatı üzerine unutulmaz izler bırakmış, Türkiye akademisine öncülük etmiştir. Mülkiyeliler Birliği bünyesinde hazırlanmış olan Nermin Abadan Unat dijital kütüphanesine sunmuş olduğu destek de kendisinin yaşamı boyu sosyal bilimlere yapmış olduğu birikimi daha geniş bir çevreyle ve genç kuşaklarla buluşturma amacını göstermektedir. Türkiye akademisinde pek çok ilki gerçekleştiren bir kadın olarak Nermin hocamızın çalışmaları, Mülkiye'ye katkıları, öğrenmeye duyduğu güçlü merak, bilime duyduğu inanç ve kadın akademisyenler için bir rol model oluşu hiçbir zaman unutulmayacak, yeni nesillere ilham verecektir.

Hocamızın cenazesi 14 Aralık 2025 Pazar günü öğle namazını müteakip Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camiinden kaldırılacak, ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir. Camiamızın, ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun"

Bağış yapmak isteyenler

Unat'ın cenazesi nedeniyle bağış yapmak isteyenlerin, genç kızların eğitimi için Nermin Abadan Unat adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne katkıda bulunabilecekleri bildirildi.

