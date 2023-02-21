Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası Malatya'daki fay hattını işaret etti: Dikkatli olmalıyız

Hatay'da dün gece saatlerinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş merkezli depremde büyük yıkım yaşanan şehirde korkuya neden oldu. Hatay'daki depremi değerlendiren ve yeni bir bölgeyi işaret eden Prof. Dr. Naci Görür, "Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da dün gece saatlerinde 6.4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

NACİ GÖRÜR KRİTİK BİR BÖLGEYİ İŞARET ETTİ

Bölgede büyük korku yaşatan depremde 6 kişi hayatını kaybederken, 18'i ağır 294 kişi de yaralandı. Hatay'daki depremi sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, deprem beklenen bir başka bölgeyi daha işaret etti.

"BU BOYUTTA DEPREMLERİ HATAY VE ADANA'DA BEKLİYORDUK"

Prof. Dr. Görür şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlar Hatay'da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana'da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilimci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş'ta oldu.

"UYARILARIMIZ BÖLGEDEKİ STRES TRANSFERİNE DAYANIYOR"

Adana ve Kıbrıs'ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var."