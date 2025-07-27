Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı, Vefatının İkinci Yılında Anıldı

İslam tarihine dair çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı, vefatının ikinci yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde gerçekleştirilen mevlit programıyla anıldı.

İkindi namazını müteakip gerçekleştirilen programda açılış konuşmasını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş üstlenirken, sanatçı Mehmet Kemiksiz, Bekir Büyükbaş, Mehmet Hadi Duran ve Ahmet Uzunoğlu Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Arpaguş, AA muhabirine, Küçükaşcı ile üniversitede aynı sınıfta olduklarını belirterek, "Sıra arkadaşımdı. Kur'an hafızı idi. Çok kıymetli bir değeri kaybettik. Vakitsiz bir kayıptı, genç yaşta vefat etti. Üniversitede hocaydı. Sonra Türbeler Müze Müdürlüğüne geldi, daha sonra Topkapı Sarayı Başkanlığı yaptı. İstanbul'un kültürüne, ilmine, dinine hizmetle geçen bir ömür. Erken sayılabilecek yaşta bir kayıp. Biz dostları, arkadaşları için ciddi bir kayıp." dedi.

Küçükaşcı'nın Konya'dan gelip İstanbul kültürünü özümsemiş bir İstanbul beyefendisi olduğunu söyleyen Arpaguş, şunları kaydetti:

"Kültürümüze, ilmi açıdan üniversitede hizmetleri oldu. Hafız-ı Kelam olan bir hocanın böyle genç yaşta kaybedilmesi bizleri derinden etkiledi, üzdü. Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz kendisine. Evlatları onun emanetine sahip çıkabilecek olgunlukta. Onlara da sabırlar diliyorum. İnşallah onun emanetlerini, onun düşüncesini yaşatırlar. Yaşatmaya çalışıyorlar. Biz de kardeşimizi dualarla, Kur'an-ı Kerim ile hatırlayıp inşallah yad etmeye çalıştık."

Küçükaşcı'nın ailesi ve sevenlerinin de yer aldığı programda katılımcılara aşure ikram edildi.