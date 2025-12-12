Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Görmez Açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "İstanbul'un asırlara yayılan İslam ve medeniyet hafızası üzerinde yükselen üniversitemizi, özgün medeniyet birikimimizi insanın anlam, değer ve sorumluluk ufkuyla buluşturan bir akademi olarak inşa etmeye gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Görmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2015 yılında kurulan üniversitenin Sultanahmet Meydanı'nda eğitime başlayacağını bildirdi.

Üniversiteyi Güçlendirme Vakfının da bugün itibarıyla İstanbul'un kalbinde icra safhasına ilk adımını attığını belirten Görmez, şöyle devam etti:

"Öncelikle bir emanet olarak üstlendiğim bu vazifeyi lütfeden ve bizleri ilim ve hikmet yoluna hadim eyleyen Rabb'ime hamd ederim. Bu ağır ve müstesna sorumluluğu şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. İstanbul'un asırlara yayılan İslam ve medeniyet hafızası üzerinde yükselen üniversitemizi, özgün medeniyet birikimimizi insanın anlam, değer ve sorumluluk ufkuyla buluşturan bir akademi olarak inşa etmeye gayret edeceğiz. Bu kurum yalnızca güçlendirilmiş bir ilahiyat eğitimi sunmakla yetinmeyecek, İslami ilimleri, beşeri bilimleri, temel bilimleri ve teknolojiyi aynı medeniyet idraki içinde buluşturmaya çalışan bir üniversite modeli olarak yapılandırılacaktır."

Üniversitenin uluslararası ilim ve araştırma iş birliklerine açık olacağını, lisansüstü çalışmaların merkezde yer alacağını, güçlü bir araştırma üniversitesi olacağını vurgulayan Görmez, "Gayemiz öğrencilerimizi ve dünyanın önde gelen akademisyenlerini ve araştırmacılarını ortak bir medeniyet dili etrafında buluşturarak, bilginin yalnızca üretilmesini değil, aynı zamanda insanlık için kalıcı bir değere ve ortak bir iyiliğe dönüşmesini sağlamaktır." ifadelerine yer verdi.

Bu büyük ilim hamlesine Türkiye, İslam dünyası ve gönül coğrafyasının her köşesinden destek verecek bütün hocalar, dostlar ve ilim erbabına teşekkür eden Görmez, "Milletimize, ülkemize ve İstanbul'un kadim ilim yolculuğuna hayırlı olsun. Rabb'imiz, bu müesseseyi hayırda daim eylesin, cehdimizi ve gayretimizi bereketli kılsın." açıklamasında bulundu.

Üniversite eğitim ve öğretim hayatına Eylül 2026'da başlayacak

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, TBMM'de kabul edilen 1 Nisan 2015 tarihli ve 6641 sayılı Kanunla İstanbul'da kuruldu.

Üniversite eğitim ve öğretim hayatına Eylül 2026'da Sultanahmet'te başlayacak, tarihi bir yerleşkede öğrenci kabul edecek.