Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Deprem Çalışma Grubu'na Atandı
AFAD, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ın Deprem Çalışma Grubu'nda komisyon üyesi olarak görevlendirildiğini duyurdu. Bu atama ile depremler konusunda toplumsal bilincin artırılması hedefleniyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ın Deprem Çalışma Grubu'nda komisyon üyesi olarak görevlendirildiğini bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, AFAD'ın, deprem konusunda politika önerileri geliştirme, kamuoyunu doğru bilgilendirme ve depremlere ilişkin resmi verileri hızlı paylaşma kapsamındaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda alınan kararla, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ın, Deprem Çalışma Grubu'nda komisyon üyesi olarak görevlendirildiği duyuruldu.
Türkdoğan'a yeni görevinde başarı dilenen açıklamada, üniversiteler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülen çalışmalarla birlikte, depremler konusunda toplumsal bilincin oluşturulması, deprem farkındalığının artırılması, bilimsel katkıların politika süreçlerine entegre edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.