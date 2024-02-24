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Prof. Dr. Kadir Aydın: Araç yangınlarının sebebi yanlış yakıt kullanımı

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Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın, araç yangınlarını önlemek için ise bakım, periyodik kontrol ve kaliteli yakıt kullanımının yapılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Kadir Aydın : "Araç yangınlarının sebebi yanlış yakıt kullanımı"

Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın, araç yangınlarını önlemek için ise bakım, periyodik kontrol ve kaliteli yakıt kullanımının yapılması gerektiğini söyledi

ADANA - Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Aydın, araç yangınlarının sebepleri arasında bakımsızlık, yanlış yakıt kullanımı, aşırı tonaj ve elektrik arızalarının yer aldığını belirterek, yangınları önlemek için ise bakım, periyodik kontrol ve kaliteli yakıt kullanımının yapılması gerektiğini ifade etti.

"Otomobillerde yangın çıkmasının temel sebebi bakımsızlık"

Türkiye'de her yıl binlerce araç yangını meydana geliyor. Son zamanlarda otoyollarda artan araç yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kadir Aydın Otomobillerde yangın çıkmasının temel sebebinin bakımsızlık olduğunu belirterek, "Otomobillerde yangın çıkmasının temel sebebi bakımsızlık aslında. Eğer LPG'li bir aracınız varsa bunun on yılda bir tankın komple değiştirilmesi lazım. Belirli periyotlarda filtrelerinin yenilenmesi lazım. Fakat bizim insanımız parça ve bakım maliyetleri çok arttığı için bunları yaptırmıyorlar. LPG'li araçlar en çok yanan otomobillerdir" dedi.

"Motorin yerine on numaralı yağ kullanılıyor"

Otobüslerin yanmasıyla ilgili olarak farklı sebeplerin olduğunu belirten Aydın, "Otobüslerde durum biraz daha farklı. Çünkü otobüs genellikle motorin maliyetlerinin yüksek olması, her zaman dolu gidemiyor tabi. Dolayısıyla yakıt maliyetlerini finanse edebilmek için genellikle atık yağlardan hafif hidrokarbonlarla inceltilmiş yakıt dediğimiz on numaralı yağ kullanımı çok yaygın olduğu için ağırlıklı olarak yangınlar bunlardan kaynaklanıyor. Bir de biliyorsunuz otobüs yolcuları için servis yapılıyor. Çay ve kahve makinesi var. Enerji, güç çeken bir makine bunlar, sık sık sigorta attırıyor. Bunu engellemek için de genellikle doğrudan direkt bağlantılar ve bu sebeple oluşabilen hatalar da diğer bir yangının sebebi" diye konuştu.

"Aşırı tonajdan dolayı fren balataları ısınıyor"

Tır ve kamyonlarda yangını çıkartan sorunun tonaj olduğunu ifade eden Aydın, "Tırlara ve kamyonlara gelince aşırı tonajdan dolayı çok fazla fren kullanılıyor. Fren balataları ısınıyor, lastikler tutuşuyor ve buradan yük tutuşarak yangınların temel sebeplerini oluşturuyor" dedi.

"Zamanında periyodik kontrolleri, bakımını yaptırın"

Prof. Dr. Kadir Aydın, bu yangınları önlemenin en önemli yolunun bakım olduğunu ifade ederek, "Zamanında periyodik kontrolleri, bakımını yaptırmak, değişmesi gereken parçaları, yıpranmış, eskimiş parçaları da zamanında değiştirmek gerekiyor. Ayrıca on numara yağ içerisindeki hidrokarbonlar çok parlayıcı ve yanıcı bu tür şeylere dikkate etmek lazım ama sektör zor duruma girdiği zaman da rekabet için mecburen buna gidiyorlar. Bu duruma aslında devlet olarak çözüm bulmak lazım. Devletin bu konuda vergisel avantajlar sağlayarak, kara yolu taşımacılığını desteklemesi gerekiyor. Nasıl hava yolunda veya deniz yolunda vergisel avantajlar sağlanıyorsa, burada gemilere, uçaklara benzer bir şey kara yolu taşımacılığında da sağlanabilir diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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