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Prof. Dr. Görür: 7,2 büyüklüğünde deprem beklediğimiz fay dün gece 3,1 ile sallandı, yeri bakımından önemli bir olay

Güncel Haberler

Marmara Denizi'nde gece yarısı 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddeti nedeniyle çok dikkate alınmayan sarsıntı için Jeolog Prof. Dr. Naci Görür ise dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Görür yaptığı paylaşımda, "Dün gece Marmara Denizi'nde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli" ifadesini kullandı.

Marmara Denizi'nde dün gece saat 01.57'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Naci Görür, "Beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli" dedi.

YERİN 19.2 KM DERİNLİĞİNDE OLUŞTU

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde Kumburgaz fayı üzerinde saat 01.57'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 19.2 km derinliğinde oluştu.

"DEPREM KÜÇÜK AMA YERİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ"

Bilim Akademisi üyesi ve Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Görür: 7,2 büyüklüğünde deprem beklediğimiz fay dün gece 3,1 ile sallandı, yeri bakımından önemli bir olay

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Marmara Denizi Deprem Güncel Haberler

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