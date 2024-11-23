Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesinde Kozmetik Uygulamalara İlgi Artıyor

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde güvenilir eller tarafından onaylı ürünler kullanılarak titizlikle uygulanan saç ve cilt mezoterapisi, PRP, botoks, dolgu, kimyasal peeling gibi kozmetik işlemler çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor.

Hastanenin Dermatoloji Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. İlteriş Oğuz Topal, AA muhabirine, kozmetik ünitesinin 2013 yılında hizmet vermeye başladığını, bu tarihten itibaren çok sayıda hastaya farklı türde uygulamalar yaptıklarını söyledi.

Hastaneye gençleşme amaçlı çok sayıda hastanın başvurduğunu ifade eden Doç. Dr. Topal, "Saç dökülmesi şikayetiyle başvuran hastalarımıza PRP ve mezoterapi uygulamaları yapıyoruz. Bazen polikliniğimize akne nedeniyle başvuran hastalar da oluyor. Akne şikayeti olan hastalarına skar tedavisi için PRP veya kimyasal peeling gibi işlemler de gerçekleştirebiliyoruz." dedi.

Doç. Dr. Topal, daha önceden özel muayenehanelere giden ve komplikasyon yaşayan hastaların da kendilerine başvurduğunu, hastaların devlete güvendikleri için kendilerini tercih ettiğini kaydetti.

"Ayda yaklaşık 200 hastaya uygulama gerçekleştiriyoruz"

Hastalarla MHRS randevusuyla poliklinikte ön görüşme yaptığını, hekimin hasta hakkında değerlendirmede bulunduğunu anlatan Topal, ardından uygun görülen hastaların kendilerine yönlendirildiğini dile getirdi.

Doç. Dr. Topal, hastanede kullandıkları tüm ürünlerin onaylı ürünler olduğunun altını çizerek "Hastanemiz bünyesinde güvenli ürünleri tercih ediyoruz. Kozmetik odamızda hastalarımızın saçlı deri ve yüzüne enjeksiyon uyguluyoruz. Bu işlemler yaklaşık 10-15 dakika kadar sürüyor. Aynı gün işlem yapıldıktan sonra hastalar günlük yaşamlarına dönebiliyorlar. Hasta uygulamaya devam etmek isterse tekrar randevu veriliyor. Bazı hastalara 3 ila 6 ayda bir tekrar uygulama yapabiliyoruz." diye konuştu.

Kozmetik ünitesinde botoks enjeksiyonları da yaptıklarını vurgulayan Topal, "Botoks enjeksiyonlarında uygun noktalara işlem yapmak lazım. Dış merkezli ve özel kliniklerde işlem yaptırmış ve komplikasyon yaşamış hastalar bize müracaat ediyorlar. Onlara burada bu uygulamayı da başarıyla yapıyoruz. Bu işlemi 6 ayda bir uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Topal, poliklinik muayenesi için gelen hasta sayısının yüksek olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Kozmetik poliklinik muayenesine gelen hastalardan haftada 50, ayda yaklaşık 200'üne gerekli uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamaları belirlenen ücret karşılığında yapıyoruz. Ücretini ödeyen hastaları daha sonra bilgilendiriyoruz. Hastalara lokal anestezi kremi uyguladıktan sonra bir süre bekletiyoruz, ardından onay alıyoruz. Enjeksiyonları yaparken özel mezoterapi iğne uçlarımız var, hastanın daha az ağrı duyması için bu uçlarla işlem gerçekleştiriyoruz. Bazı hastalarda ağrı açısından bir kaygı olabiliyor. Bu hastalara da lokal buz uygulaması yapıyoruz. Hasta konforlu bir şekilde işlemini gerçekleştirip günlük yaşamına dönebiliyor."

"Cilt kalitesinde bozulma olan hastalarımız fazlalaşmaya başladı"

Hastaların özel kliniklerle ilgili bazı çekinceleri olduğunu dile getiren Topal, "Bu işlemleri günümüzde hekim olmayan bazı kişiler gerçekleştiriyor. Şehir hastanesi bu açıdan hastalarımız için güvenli. Şehir hastanesinde uygulamalar güvenilir ellerde ve kullanılan ürünler de onaylı ürünler. İşlem yapılan yerlerin devlet bünyesinde olması hastalar açısından daha güvenli." dedi.

Topal, kendilerine saç dökülmesi şikayetiyle başvuran çok sayıda kişi olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Bu hasta grubu için medikal tedaviler planlıyoruz. Mutlaka kan tetkiklerini istiyoruz. Kanlarında herhangi bir problem var mı, kansızlık, vitamin eksikliği gibi durumlar var mı, önce bunlara bakıyor, medikal tedavisini planlıyoruz. Sonrasında dökülmeye karşı özel şampuanlar, bazı takviyeler öneriyoruz ama hastalar bunlarla çok yeterli cevap alamazsa veya hastanın talebi varsa kozmetik ünitemizde mezoterapi ya da PRP uygulamaları yapabiliyoruz. Bu işlemleri dönüşümlü olarak gerçekleştiriyoruz. Ayrıca son zamanlarda yüzünde sarkma olan, cilt kalitesinde bozulma olan hastalarımız da fazlalaşmaya başladı. O hastalar için de cilt tipine bakarak serumlar, kremler önerebiliyoruz. Eğer hasta yine bu ürünlerden çok yeterli yanıt alamazsa veya beklentisi yüksekse, bu durumda cilt altına mezoterapi solüsyonları enjekte edebiliyoruz veya yine PRP uygulamaları yapabiliyoruz. Bu işlemlerle de hastanın cilt kalitesinde artış oluyor."