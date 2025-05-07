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Prof. Dr. Aziz Sancar'a Fahri Doktora Unvanı

Prof. Dr. Aziz Sancar'a Fahri Doktora Unvanı
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a fahri doktora unvanı verdi. Sancar, törende üniversiteye ve kendisine bu ünvanı layık görenlere teşekkür etti.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a, fahri doktora ünvanı verdi.

Prof. Dr. Sancar, üniversitenin kendi adını taşıyan salonunda düzenlenen fahri doktora takdim töreninde öğretim görevlileriyle bir araya geldi.

Törende konuşan Sancar, üniversiteye, öğretim üyelerine ve kendisine bu ünvanı layık gören herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Sancar, kendisi ve ailesinin İstanbul'un fetih tarihi 1453'ü şifre olarak kullandıklarını belirterek, "Osman Gazi, Osmanlı Devleti'ni kurdu, Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devleti'ni dünya imparatorluğu yaptı." dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in önemini vurgulayan Sancar, bu nedenle üniversiteden fahri doktora verilmesi teklifi geldiğinde hiç düşünmeden "evet" dediğini, 50'ye yakın üniversiteden fahri doktora teklifi almasına rağmen çoğunu kabul etmediğini anlattı.

Sancar, "Fatih, gururumuzdur, yol gösterenimizdir, bizim için bir ışıktır. Fetihler zamanı geçti, büyük bir Türk dünyası olarak birleşirsek fethe lüzum yok. Fatih, bilime çok önem veriyordu. Bu medreseyi, üniversiteyi kurması da onun eğitime ne kadar önem verdiğinin bir timsalidir." ifadelerini kullandı.

FSM Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Sancar'a davetlerine içtenlikle icabet ettiği için teşekkürlerini sundu.

Sancar'ın Türk gençlerine duyduğu yüksek sorumluluk duygusu ve Türk dünyasına olan derin bağlılığının, hem sözlerine hem de yaşamına yansıdığına dikkati çeken Şimşek, "Sancar Hocamızın hayatı, bilimsel bilgiyle ahlaki sorumluluğun birleştiği, sabır ve sebatla örülmüş bir başarı hikayesidir. Onun öyküsü bize gösteriyor ki, büyük başarılara giden yol ne rastlantılardan geçer ne de yalnızca zekaya dayanır. Bu yol, istikrarlı çabanın, yüksek bir sorumluluk bilincinin ve bilime adanmış bir hayatın ürünüdür. Bugün kendisini üniversitemizde misafir etmek, yalnızca bir bilim insanını ağırlamak değil; aynı zamanda ilkeleriyle, emeğiyle ve vakarla yazılmış bir ömrü kurumsal hafızamıza kazımaktır." ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saadettin Herdem'in, üniversite senatosunun Sancar'a fahri doktora ünvanı verilmesi kararını katılımcılara okumasının ardından Rektör Şimşek, Sancar'a cüppe giydirerek fahri doktora belgesini takdim etti.

FSM Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mevlüt Uysal Sancar'a, Fatih Sultan Mehmet'in Aysu Mirzeoğlu tarafından resmedilen bir portesini armağan etti, tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile akademisyenler de katıldı.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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