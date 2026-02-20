Haberler

TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Prof. Dr. Adem Yağcı getirildi

Güncelleme:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Adem Yağcı atandı. Devir teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Oğuz'a teşekkür etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Prof. Dr. Adem Yağcı getirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen devir teslim töreninde Prof. Dr. İrfan Oğuz, görevini Prof. Dr. Adem Yağcı'ya devretti.

Rektör Yılmaz, görev süresi boyunca merkeze sunduğu değerli katkılar dolayısıyla Oğuz'a teşekkür etti.

Tokat tarımına sağlanan bilimsel ve uygulamaya dönük katkılara dikkat çeken Yılmaz, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin bu alanda stratejik rol üstlendiğini vurguladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin köklü ziraat fakültesi geleneğine değinen Yılmaz, hem nitelikli eğitim hem de toplumsal katkı boyutunda ilerlemenin kararlılıkla süreceğine inandığını ifade etti.

Yılmaz, Adem Yağcı'ya görevinde başarı dileyerek, merkezin akademik ve uygulamalı çalışmalardaki gelişimini sürdüreceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Busenur Özdemir
