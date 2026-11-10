Prens Harry Brüksel'de teknoloji şirketlerine çocuk güvenliği çağrısı yaptı

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İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan, çocukların çevrim içi zorbalıktan ve zararlı içeriklerden korunmasına yönelik çalışmalara destek vermek üzere Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunu (AP) ziyaret etti.

Harry, AP Çocuk Hakları Gruplararası Çalışma Grubunun düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkilerini, ailelerin şeffaflık taleplerini ve teknoloji şirketlerinin sorumluluklarını değerlendirdi.

Eşiyle bu alandaki çalışmalarına 2020'de başladıklarını anlatan Harry, görüştükleri uzmanların yıllar öncesinden risklere dikkati çektiğini ancak uyarılarının dinlenmediğini söyledi.

Çevrim içi zararlarla karşılaşan ailelerle yaptıkları görüşmelerin sorunun büyüklüğünü ortaya koyduğunu belirten Harry, çocuklar zarar görmeye devam ederken şirketlerin değişiklik yapmayı reddettiğini savundu.

Harry, ABD'de teknoloji şirketlerine karşı yürütülen hukuk mücadelelerinde son bir yılda önemli ilerleme kaydedildiğini ifade ederek, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşan ebeveynlerin cesaretinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Kendisinin ve eşinin ise ailelere seslerini duyurabilecekleri bir platform sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

Şirketlere şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısı

Teknoloji şirketlerine seslenen Harry, "Kendi çocuklarınızın önüne koymayacağınız hiçbir şeyi bizim çocuklarımızın önüne koymayın." ifadesini kullandı.

Ailelerin şeffaflık istediğini belirten Harry, çocuklarını kaybeden bazı ebeveynlerin, şirketlerin gizlilik politikaları nedeniyle çocuklarının telefonlarına erişebilmek ve ölümlerine yol açan koşulları anlayabilmek için yıllarca beklediğini anlattı.

Bazı durumlarda bu sürenin sekiz yılı bulduğunu söyleyen Harry, ailelerin bilgiye erişiminin engellenmesine "Bu doğru olamaz." sözleriyle tepki gösterdi.

Şirketleri değişime teşvik etme ve verdikleri sözlere güvenme yaklaşımının sonuç vermediğini savunan Harry, karar alıcılardan yetkilerini kullanarak çocukların korunması konusunda somut adımlar atmalarını istedi.

Harry, şirketlerin sorunların çözümü için zamana ihtiyaç duydukları yönündeki açıklamalarının artık yeterli olmadığını savunarak teknolojide kısa sürede sağlanan ilerlemenin güvenlik konusunda da mümkün olması gerektiğini dile getirdi.

"Güvenlik tasarım aşamasında sağlanmalı"

Platformların güvenli olduğunu kanıtlama yükümlülüğünün ebeveynlerde değil, şirketlerde olması gerektiğini belirten Harry, AB'nin "Kids Act" adıyla hazırladığı düzenlemeye destek verdi.

AB'de yürütülen çalışmaları önemli bulduğunu söyleyen Harry, önceliğin zarar meydana geldikten sonra müdahale etmek değil, zararı önlemek olması gerektiğini vurguladı.

Güvenliğin ürünlerin tasarım aşamasından itibaren sağlanması gerektiğini ifade eden Harry, "Bir telefonda, bir uygulamada, bir çocuğun eline ulaştığında artık çok geç." dedi.

Harry, yapay zekanın gelişmesiyle yeni risklerle karşı karşıya kalındığına da dikkati çekerek, sosyal medyadan çıkarılan derslerin gelecekteki zararları önlemek için kullanılması gerektiğini kaydetti.

Telefonlarına bakan dinleyicilere seslendi

Konuşmasının ardından yöneltilen soruyu yanıtlayan Harry, teknoloji şirketlerinin kamuoyundaki tartışmaları etkilemek ve Brüksel'de lobi faaliyetleri yürütmek için büyük miktarda para harcadığını savundu.

Düzenlemelere karşı çıkan söylemlerin kimin çıkarına hizmet ettiğinin sorgulanmasını isteyen Harry, az sayıda güçlü kişinin dünyayı sosyal medya gibi kuralsız, hesap verilmeyen ve bölünmüş bir ortamda görmek istediğini ileri sürdü.

Sosyal medya platformlarının işleyişinde bağımlılığın merkezi bir yer tuttuğunu belirten Harry, konuşma sırasında telefonlarına bakmayı sürdüren dinleyicileri de buna örnek gösterdi.

Yetişkinlerin dahi telefonlarını bırakmakta zorlandığı bir ortamda çocukların daha savunmasız olduğuna işaret eden Harry, kullanıcıları ekran başında tutmak için sürekli içerik sunulmasını "olağanüstü ölçekte bir beyin yıkama" olarak nitelendirdi.

Harry, karar alıcılara sosyal medyayı öncelikler listesinin alt sıralarına koymamaları çağrısında bulundu.

Meghan, gazetecinin sorusunu yanıtlamadı

Basında yer alan haberlere göre Meghan, babası Thomas Markle'ın ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar materyali bulundurduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

AP'ye gelişi sırasında bir gazetecinin "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz, bu süreçle nasıl başa çıkıyorsunuz?" sorusunu yanıtlamayan Meghan, yanındaki kişiyle konuşmayı sürdürdü.

Meghan, görüşmelere ve anma etkinliğine katıldı ancak yapması planlanan konuşmayı gerçekleştirmedi.

Çift, ziyaret kapsamında çevrim içi zararlarla bağlantılı ölümlerde hayatını kaybeden çocuk ve gençlerin fotoğraflarını içeren "Lost Screen Memorial" adlı anma enstalasyonunun açılışına da katıldı.

Kaynak: AA