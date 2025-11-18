Prematüre Bebek Defne, Doktoruyla Aynı Sahnedeki Müzik Dinletisiyle Umut Dağıttı

EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi'nde, 2008 yılında prematüre bebek olarak doğan Defne Kırıcı (17), yenidoğan bakım ünitesinde kendisiyle ilgilenen doktoru Prof. Dr. Özge Altun ile '17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nde sahneye çıktı. Defne'nin piyano dinletisine yan flütle eşlik eden Prof. Dr. Altun'un performansları, prematüre bebek sahibi ailelere umut oldu.

EÜ Tıp Fakültesi'nde 2008 yılında 29 haftalık prematüre bebek olarak 1290 gram doğan Defne Kırıcı, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Tedavisi boyunca Defne'yle yakından ilgilenen EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Altun, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde müzik dinletip, Defne'nin hayata tutunmasına destek oldu.

Hastaneden taburcu olduktan sonra Defne ve ailesiyle Prof. Dr. Altun'un bağı kopmadı. Prof. Dr. Altun'un işine ve müziğe olan bağlılığını örnek alan Defne Kırıcı, küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. Geçen yıl Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nü kazanan Defne Kırıcı, müziğiyle farkındalık oluşturmak için '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' kapsamında EÜ Muhittin Erel Amfisi'nde düzenlenen 'Prematüre Bebekler ve Müzik' etkinliğinde doktoru Prof. Dr. Özge Altun ile birlikte sahneye çıktı. Defne Kırıcı'nın 'Ay Işığından Ezgiler' adlı piyano dinletisine Prof. Dr. Altun da flütle eşlik etti. İkilinin performansını izleyen prematüre bebek sahibi aileleri ise moral buldu.

'PREMATÜRE BEBEKLERE PİYANO ÇALMAK PAHA BİÇİLEMEZ'

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nde okuduğunu söyleyen Defne Kırıcı, Prof. Dr. Özge Altun'un işine duyduğu saygıyı ve müzikle bağını örnek aldığını ifade etti. Prof. Dr. Altun'un bebeklere ve ailelerine dokunan, umut aşılayan bir hoca olduğunu belirten Kırıcı, müziğiyle insanlara dokunmak istediğini dile getirerek, "Piyano dinletimi çok güçlü olan bebeklere ve onların ailelerine adamak istedim. Prematüre doğan bebekleri ailelerine çok küçük geliyor belki de umutsuzluğa kapılıyorlar. Bu dinletiyi onlara umut vermek için düzenledik. 17 yıl önce Ege Üniversitesi'nde dünyaya geldim ve hemen kuvöze alınıp uzun süre izlendim. Doktorlar ve hemşireler aileme umut verdiler. Ben de hasar almadan çıktım. Burada doğup büyümenin zorluklarını biliyorum. Prematüre bebeklere piyano çalmak benim için paha biçilemez. Daha önce çok kez konsere çıktım ama böyle bir şeyi ilk defa yapıyorum. Çok mutluyum, çünkü benim ve ailemin yaşadıklarını yaşayan insanlara umut olmak, 'Ben büyüdüm, buradayım, bugünler de geçecek, sizin çocuklarınız da büyüyecek' demek çok değerli" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİ DEFNE İLE AYNI SAHNEDE YER ALMAKTI'

Defne'nin 2008 yılında hastanede 29 haftalık 1270 gramlık prematüre bir bebek olarak dünyaya geldiğini, doğar doğmaz yeni doğan bakım ünitesinde izlemeye başladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Özge Altun, "Defne'nin bazı organlarında prematüre bebeklerde beklediğimiz durumlar oldu, başarıyla tedavi edildi. Herhangi bir hasar kalmadan taburcu oldu. Defne taburcu olduktan sonra da uzun dönem takibini yaptım. Defne ve ailesiyle bağımız hiç kopmadı. Bir dönem Amerika'ya gitmiştim ama o dönemde de annesiyle bağlantı kuruyorduk" dedi.

Okuma ve yazmayı öğrenmeden notaları öğrendiğini, müziğin hep hayatında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Altun, "Meslek hayatımda da müzikle ilgili yapabileceğim ne varsa yapmaya çalışıyorum. Yenidoğan bakım ünitelerinde bebeklerin gürültüye maruz kalmaları gelişimlerini olumsuz yönde etkiliyor. Bebeklerin beyin gelişimini destekleyecek müzikler dinletiyoruz. Defne, yenidoğan yoğun bakım ünitesindeyken ona da müzik dinlettik ama en önemli şey annelerin bebeklerine söyledikleri ninniler" diye konuştu.

Prof. Dr. Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Defne'nin piyano çaldığını öğrenmek beni çok mutlu etmişti. Ben de pek çok enstrüman çalıyorum. Yan flüt 16 yıldır ana enstrümanım. En büyük hayallerimden biri Defne ile aynı sahnede yer almaktı. Meslek hayatım boyunca binlerce konuşma yaptım ama Defne'yle sahneye çıkarken hissettiğim heyecanı, mutluluğu ve gururu tarif etmem mümkün değil."

'ÇOK GURUR VERİCİ'

Defne'nin annesi Leman Kırıcı (44) da "Bugünlere gelebilmek, o süreçte zor ve hiç geçmeyecek gibi geliyor. Zaman geçtikten sonra dönüp baktığınızda bu süreci daha zor geçiren ailelere destek olmak istiyorsunuz. O nedenle Defne'nin hocasıyla birlikte böyle bir dinleti yapması bizi gururlandırıyor. Çok gurur ve umut verici. Mucize olarak görülebilecek birçok şeyin olabileceğini gösteriyor" diye konuştu.