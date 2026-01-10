Haberler

Kar kış demeden evlerdeki hastalara ulaşıyorlar

Güncelleme:
Ardahan'ın Posof ilçesinde, ağır kış koşullarına rağmen Posof Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, evde bakım hizmetlerini sürdürüyor ve hastaların tedavilerini yapmaya devam ediyor.

ARDAHAN'da Posof Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, ağır kış şartlarına aldırmadan evden çıkamayan hastalara ulaşıp hem rutin bakımlarını hem de tedavilerini yapıyor.

Posof ilçesinde kış şartları ve yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, sağlık çalışanları engel tanımıyor. Posof Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, dondurucu soğuklara rağmen büyük bir fedakarlıkla hastalara ulaşmaya çalışıyor. Son olarak 83 yaşındaki bir hastanın bakımını yapmak üzere yola çıkan sağlık personeli kadın, yolun bir bölümü araçla gitti. Daha sonra kardan kapanan yol nedeniyle yürüyen sağlık çalışanı, diz boyuna kadar ulaşan karda bata çıkan adrese ulaştı. Yatalak hastanın rutin kontrolünü ve bakımını yapan sağlık çalışanı, tekrar aynı yolu kullanarak geri döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
