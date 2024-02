Porsuk Çayı'nın rengi yağışlar sonrası değişti

Eskişehir'de yaşayan Mesut Kurt:

"Porsuk Çayı her haliyle güzel"

"Farklı bir renk katmış, ama orijinal rengi daha güzel"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yağışlar sonrası yeşil renginden kahverengiye dönen Porsuk Çayı'nın su seviyesinde de artış gözlendi.

Bölge genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de etkili olan sağanak yağışlar baraj, akarsu ve göl gibi noktalarda olumlu sonuçlara neden oldu. Özellikle kuraklıktan dolayı barajlarda azalan su miktarı yağışlar sonrası gözle görülür biçimde arttı. Eskişehir'de de geçtiğimiz hafta etkili olan yağmurlarla birlikte Porsuk Çayı'nın rengi değişti. Normalde daha berrak ve yeşil akan çay, yağışlar sonrası suya karışan toprak nedeniyle kahverengi bir hal aldı. Yoğun yağışlar sonrası sıkça karşılaşılan durum karşısında bazı vatandaşlar çayın rengindeki değişikliği şaşkınlık ile karşıladı. Kahverengi akan Porsuk Çayı dron ile havadan görüntülendi.

"Çamurumsu bir renk var"

Eskişehir'de yaşayan Mesut Kurt, isimli vatandaş, Porsuk Çayı'nın her halinin güzel olduğuna dikkat çekti. Akıntıyla birlikte Porsuk Çayı'nın kendi rengini bulacağını söyleyen Kurt, "Şu an çamurumsu bir renk var. Herhalde çamurlu bir su bu tarafa akıyor. Ama düzelir diye düşünüyorum. Yani farklı bir renk katmış ama orijinal rengi daha güzel. Buraya tabii tekrardan yeni bir su, akış gelmesi lazım ki öyle düzelir. Tekrar bir akış olması gerekiyor ki öyle düzelecek. Tekrar yağmur yağması gerekiyor. Su seviyesi biraz artmış sanki. Ama Porsuk Çayı güzeldir ya her haliyle güzel" dedi.

"Yağmur o sebebiyle değişiyor"

Uzun yıllardır Eskişehir'de yaşayan Sedat Dokuzlar, ise şiddetli yağmurlar sonrası aynı manzaranın oluştuğuna dikkat çekerken şöyle konuştu;

"Yağmur yağmış, bu renk ondandır, yoksa normal de güzel akıyor. Kahverenginin açığı gibi bir renk hakim şua an, öyle bir renk işte yağışlardan dolayı. Yağışlar sonrası toprağın suya karışmasıyla bu renk oluşmuş. O yağmur o sebebiyle değişiyor. Her yağmur yağdığında böyle olur ama. Su seviyesini arttırdı. Haberlerde barajların doluluk oranı yüzde 70'leri geçmiş. Özellikle İstanbul'da daha büyük kent oralar. Herhalde bizim Eskişehir'de doğmuştur barajlar. 2-3 gün içinde yağmur yağmazsa eski rengine döner.