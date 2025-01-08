Pompeiopolis Antik Kenti'nin Ören Yeri Statüsü Hedefleniyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl hedef, kentin ören yeri statüsünü kazanmasını sağlamak olarak belirlendi.

Roma döneminde Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'te 2006'da başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" ile kazılarda geçen yıl büyük ilerleme gerçekleşti.

Kazı çalışmasına 2012 yılında başlanan tiyatro ile geçen yıl başlanan bitişiğindeki odeon (konser salonu) olarak adlandırılan bölümde yapılan çalışma tamamlandı. Bu kazılarda 2 Afrodit heykeline de ulaşıldı.

Roma villasından çıkarılan mozaiklerin de yerine yerleştirildiği kazı çalışmasına yaz dönemine kadar ara verildi.

Karşılama binası, gezi güzergahları ve restorasyonu tamamlanan yapılarla birlikte 2025 yılının sonunda antik kentin ören yeri statüsü kazanması bekleniyor.

Ören yeri, tarih öncesinden bugüne kadar gelmiş uygarlıkların sosyal, bilimsel, sanatsal, arkeolojik anlamda dikkate değer alanları olarak tanımlanıyor.

Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, AA muhabirine, 2024 yılında uzun soluklu bir kazı sezonu geçirdiklerini söyledi.

Kazı çalışmasına 15 Mayıs'ta başladıklarını ve yeni yıl itibarıyla sezonu tamamladıklarını belirten Eliüşük, "Pompeiopolis kazıları belki de tarihinde ilk defa bu kadar uzun devam etti. Kazı çalışmalarımız üç farklı alanda yapıldı. Bunlardan biri Roma villası. Roma villası Pompeiopolis için oldukça önemli bir yapı. Mevcut haliyle 2 bin metrekarelik alanı kaplıyor. Arkeolojik veriler, bilimsel çalışmalar ışığında belki de Anadolu'daki en büyük üç villadan biri. Bizim için bu oldukça önemli." dedi.

"2024, bizi 2025 için çok ümitlendiriyor"

Pompeiopolis'in çok bilinen bir kent olmadığını ancak son zamanlardaki arkeolojik çalışmaların bölge ve Anadolu arkeolojisi için önemini ortaya koyduğunu ifade eden Eliüşük, şöyle devam etti:

"2024 yılı kazıları daha çok kamusal yapılarla devam etti. 2024 yılı bizim için mükemmel geçti diyebilirim. Yani Pompeiopolis'te 2006'dan beri düzenli kazılar gerçekleştiriliyor. 2024 yılında yaptığımız çalışmaların bütününe baktığımızda, neredeyse kentte gerçekleştirilen arkeolojik çalışmaların yüzde 40'ını bu sene gerçekleştirdik. Ekibimi bu konuda tebrik etmem gerekiyor. Gerçekten çok mükemmel iş çıkardılar. İşçisiyle, akademisyenleriyle, öğrencilerimizle bir olduk. Buluntunun bol olduğu, yapıların ortaya çıkarıldığı, uzun soluklu, düzgün ve sorunsuz çalışmanın gerçekleştirildiği bir yıl oldu. Bu yüzden 2024, bizi 2025 için çok ümitlendiriyor."

Eliüşük, arkeolojik kazıların sadece bilim için yapılmadığını, kazı yapılan alanların turizm destinasyonuna da dönüştüğünü vurgulayarak, "Geçen yıl önemli yapılar ortaya çıktı. 2025'te bunlara yeni bir yapı daha eklemeyi düşünüyoruz. Böylelikle 2025 yılı sonunda kentin ören yeri statüsünü kazanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Kente gelen insanların görmek isteyeceği, önemli bir destinasyon alanı olarak da verilen desteklerin fazlasıyla Kastamonu'ya geri döneceğine eminiz. Mayıs 15 gibi yine çalışmaları başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.