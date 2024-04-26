Polonya ve Litvanya, Suwalki Koridoru'nda ortak askeri tatbikat düzenledi

Polonya ve Litvanya, sınırlarının kesiştiği ve olası bir Rusya-NATO çatışmasında stratejik öneme sahip olan Suwalki Koridoru'nda ortak askeri tatbikat düzenledi.

Sulwaki Koridoru'nda bir hafta süren ve 1500 Litvanyalı piyade, Polonya'nın 15'inci Topçu Tugayı'ndan 200 asker, ABD ve Portekiz askeri personelinin yer aldığı "Brave Griffin 24/II" ortak askeri tatbikatı, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Litvanyalı mevkidaşı Gitanas Nauseda'nın gözlemci olarak katılımıyla sonlandı.

Olası bir Rusya-NATO çatışmasında stratejik öneme sahip olması beklenen konumda düzenlenen tatbikatın kapanış konuşmasını yapan Duda, "Karşımızda olası bir tehdit olduğu için bu tatbikatları düzenliyoruz." dedi.

NATO üyeleri Polonya ve Litvanya'nın 100 kilometre uzunluğundaki ortak sınırını içine alarak Belarus ve Rusya'nın Baltık Denizi eksklavı Kaliningrad'a uzanan Suwalki Koridoru, İsveç'in NATO üyeliği öncesinde Litvanya, Letonya, Estonya'nın Polonya ve diğer NATO müttefikleri ile tek bağlantı statüsündeydi.