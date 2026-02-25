Haberler

Polonya, Litvanya ve Letonya sınır güvenliği ve hibrit tehditlere karşı işbirliğini artıracak

Güncelleme:
Polonya, Litvanya ve Letonya, dış sınır güvenliğini artırmak ve hibrit tehditlere karşı işbirliğini geliştirmek amacıyla ortak bir deklarasyon kabul etti.

Polonya, Litvanya ve Letonya'nın dış sınırlarının güvenliğini güçlendirme ve hibrit tehditlerle mücadele etme amacıyla işbirliğini güçlendireceği belirtildi.

Litvanya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene ve Letonya Başbakanı Evika Silina, "Dış Sınır Güvenliği ve Hibrit Tehditlere Karşı Koyma Konusunda Güçlendirilmiş İşbirliği" konulu ortak deklarasyonu kabul etti.

Hükümetin açıklamasında görüşüne yer verilen Litvanya Başbakanı Ruginiene, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizdeki ülkeler, hibrit tehditler şeklinde ortak ve sürekli gelişen bir zorlukla karşı karşıya. Düşmanca rejimlerin devletlerimizden birine karşı denediği taktiklerin kısa süre içinde diğerlerine de uygulandığını açıkça görüyoruz. Bu durum, gelişmiş bilgi ve uzmanlık paylaşımından ortak tatbikatlara ve koordineli müdahale mekanizmalarına kadar işbirliğimizi yeni bir seviyeye taşımamızı gerektiriyor. Bunlar yalnızca bizim ulusal sınırlarımız değil, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarıdır ve birlikte hareket ederek onları daha etkili şekilde koruyabiliriz."

Deklarasyon, kara, deniz ve havada göç, kaçakçılık ve diğer organize suç türleri de dahil olmak üzere karma tehditlere karşı dış sınırların güvenliğini sağlamak için işbirliğinin güçlendirilmesini öngörüyor.

Taraflar, deklarasyon kapsamında hazırlık, ortak eylem ve müdahale alanlarında birlikte hareket etme niyetlerini bildirirken, Rusya ve Belarus kaynaklı hibrit saldırılara ilişkin bilgi ve analiz paylaşımında bulunmayı, ayrıca dış sınır kontrolü ve sınır kapılarının yönetimi alanlarında istişare yapmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
