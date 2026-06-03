Polonya, kalıcı üs projesiyle ABD birliklerini ülkede tutmayı hedefliyor

Polonya, ABD'nin NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını sağlamlaştırmak amacıyla topraklarında yeni bir kalıcı ABD askeri üssü kurulması önerisinde bulundu.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinde yeni ve kalıcı bir ABD üssü kurulmasına yönelik öneriyi ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sunduğunu bildirdi.

Kosiniak-Kamysz, "ABD'nin Polonya'nın güvenliğine olan bağlılığı azalmıyor, aksine daha da güçlenebilir. Güvenli bir Polonya, güçlü bir ordu, güçlü bir toplum ve aynı zamanda güçlü ittifaklar demektir." ifadelerini kullandı.

Görüşmeler planlama aşamasında

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Kosiniak-Kamysz, daha sonra Varşova'da düzenlediği basın toplantısında da Polonya'nın ülkede konuşlu her bir ABD askeri için yılda 15 bin dolar harcadığını belirtti.

Kosiniak-Kamysz, Amerikan askerlerinin Polonya'daki varlığını artırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

İyimser bir hava oluşturmak istemediğine işaret eden Kosiniak-Kamysz, nihai kararların henüz alınmadığını ve görüşmelerin halen planlama aşamasında bulunduğunun altını çizdi.

Bu teklif, Polonya'daki ABD askeri varlığının Varşova tarafından Rusya'ya karşı önemli bir caydırıcı unsur olarak görüldüğü bir dönemde, Washington'un ülkedeki askeri konuşlanmasına ilişkin son haftalarda verdiği çelişkili sinyallerin ardından geldi.