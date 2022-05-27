Polonya'da Türk lezzetleri tanıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polonya'da Türk lezzetleri tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Mert Ürkmez - Güncel
 - Güncelleme:

- Polonya'da Türk lezzetleri tanıtıldı Polonya'nın başkenti Varşova'daki Wilanow Sarayı yerleşkesindeki Intrata köşkünde, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Zamanı Geçmeyen Tarifler ile Türk Mutfağı" adlı bir program düzenlendi.

- Polonya'da Türk lezzetleri tanıtıldı

VARŞOVA - Polonya'nın başkenti Varşova'daki Wilanow Sarayı yerleşkesindeki Intrata köşkünde, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Zamanı Geçmeyen Tarifler ile Türk Mutfağı" adlı bir program düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğince düzenlenen Türk Mutfağı Haftası devam ediyor. Polonyalı ve yabancı çok sayıda davetliye hem Türkiye hem de Türk lezzetlerinin tanıtıldığı etkinlikte ilk olarak Emine Erdoğan'ın Türk Mutfağı Haftası ile ilgili videolu mesajı izlendi. Ardından Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat yaptığı konuşmada, Türk mutfağının kökeni, tarihsel gelişimi ve Türk mutfağının günümüzdeki konumu ile ilgili davetlileri bilgilendirdi.

"Muhteşem ve sıra dışı bir deneyim"

Konuşmalarının ardından davetlilere geleneksel usullerle hazırlanan fava, analı kızlı yemeği, ciğer, su muhallebisinden oluşan menü servis edildi. Yemek sırasında Varşova Frederyk Chopin Üniversitesi'nde öğrenim gören Türk öğrenciler de Türk müzikleri çalarak davetlilere keyifli anlar yaşattı. Davetlilere Türk kahvesi ve Türk çayı servis edilmesiyle son bulan etkinlikte, davetliler yemekler için 'muhteşem ve sıra dışı bir deneyimdi' yorumunu yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Mert Ürkmez - Güncel

Emine Erdoğan, Türkiye, Polonya, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title