Polonya'da Türk lezzetleri tanıtıldı - Haberler

- Polonya'da Türk lezzetleri tanıtıldı

VARŞOVA - Polonya'nın başkenti Varşova'daki Wilanow Sarayı yerleşkesindeki Intrata köşkünde, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Zamanı Geçmeyen Tarifler ile Türk Mutfağı" adlı bir program düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğince düzenlenen Türk Mutfağı Haftası devam ediyor. Polonyalı ve yabancı çok sayıda davetliye hem Türkiye hem de Türk lezzetlerinin tanıtıldığı etkinlikte ilk olarak Emine Erdoğan'ın Türk Mutfağı Haftası ile ilgili videolu mesajı izlendi. Ardından Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat yaptığı konuşmada, Türk mutfağının kökeni, tarihsel gelişimi ve Türk mutfağının günümüzdeki konumu ile ilgili davetlileri bilgilendirdi.

"Muhteşem ve sıra dışı bir deneyim"

Konuşmalarının ardından davetlilere geleneksel usullerle hazırlanan fava, analı kızlı yemeği, ciğer, su muhallebisinden oluşan menü servis edildi. Yemek sırasında Varşova Frederyk Chopin Üniversitesi'nde öğrenim gören Türk öğrenciler de Türk müzikleri çalarak davetlilere keyifli anlar yaşattı. Davetlilere Türk kahvesi ve Türk çayı servis edilmesiyle son bulan etkinlikte, davetliler yemekler için 'muhteşem ve sıra dışı bir deneyimdi' yorumunu yaptı.