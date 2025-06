Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Karadağ 2028'de AB Üyesi Olacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Karadağ'ın 2028'de Avrupa Birliği'nin (AB) bir sonraki üyesi olacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Duda, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Jakov Milatovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında Orta Doğu'da tırmanan gerginlikten endişe duyduklarını belirten Duda, tarafların müzakere masasına dönmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Duda, Karadağ'ın her geçen gün AB üyeliğine daha çok yaklaştığını ifade ederek, "Karadağ'ın AB üyelik sürecini her zaman destekledik. Karadağ'ın bir sonraki üye olacağını her zaman söyledik. Karadağ'ın hedeflediği gibi 2028'de AB'nin bir sonraki üyesi olacağına inancımız tam." dedi.

Milatovic de çatışmaların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirterek, "Orta Doğu ve Ukrayna söz konusu olduğunda Karadağ'ın dış politikası AB ile uyumludur." ifadesini kullandı.

Karadağ'ın bu hafta içinde AB üyelik süreci kapsamında 5'inci faslı kapatacağını söyleyen Milatovic, "2026 sonuna kadar üyelik müzakerelerini tamamlamak istiyorsak daha hızlı ilerlemeliyiz." diye konuştu.

Milatovic, Polonya'ya Karadağ'ın AB üyelik sürecine verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, yarın Duda ile NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'nın Lahey kentine gideceklerini söyledi.