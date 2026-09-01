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Tusk: Rusya gerilimi tırmandırıyor, korkmayacağız

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın bölgede gerilimi artırdığını belirterek, Ukrayna'ya destek ve NATO koordinasyonuyla yanıt vereceklerini açıkladı. Almanya'da patlayıcı yüklü İHA bulunmasıyla bağlantılı olarak Rusya'ya yönelik tedbirler alındı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın bölgenin tamamında gerilimi tırmandırdığını belirterek, Ukrayna'ya desteği sürdürerek ve NATO ülkelerinin tam koordinasyonunu sağlayarak "saldırgana karşı" yanıt vereceklerini ifade etti.

Başbakan Tusk, Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) ilgili yürütülen soruşturmadaki yeni gelişmelere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Tusk, "Polonya, Baltık ülkeleri, Romanya ve şimdi de Almanya. Rusya bölgenin tamamında gerilimi tırmandırıyor. Gözümüzü korkutamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Yanıtlarının Ukrayna'ya desteği sürdürmek ve "saldırgana karşı" NATO ülkelerinin tam koordinasyonunu sağlamak olacağını belirten Tusk, Rusya'nın bu savaşı kazanamayacağını vurguladı.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda İHA bulunmuştu

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Alman hükümeti, bugün, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunmasıyla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı.

Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.

Kaynak: AA
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