Aksaray'da polisten kaçan sürücü kaza sonrası yakalandı

AKSARAY'da yanındaki 3 çocuğuyla birlikte polisten kaçan otomobilin sürücüsü Adalet K. (35), takip sırasında yaşanan kaza sonucu yakalandı. Yaşadıkları olayın şokuyla ağlamaya başlayan çocukları, polis ekipleri sakinleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, saat 14.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde denetim yaptıkları sırada 42 Z 1414 plakalı otomobili durdurmak istedi. Yanında 3 çocuğu bulunan sürücü Adalet K. de ihtara uymayıp, kaçmaya başladı. Takip sırasında yaşanan kaza sonrası durdurulan Adalet K.'nin çekme belgeli araç kullandığı için kaçtığı anlaşıldı. Adalet K.'nin yanındaki çocuklarından 2'si, yaşadıkları olaydan korkup ağlamaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, çocukları sakinleştirdi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Adalet K. hakkında 'Çekme belgeli araç kullanmak' ve 'Dur ihtarına uymamak' suçlarından 13 bin TL idari para cezası uygulanırken, otomobili de trafikten menedildi.