Haberler

Aksaray'da polisten kaçan sürücü kaza sonrası yakalandı

Aksaray'da polisten kaçan sürücü kaza sonrası yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da, yanında 3 çocuğu ile birlikte polisten kaçan sürücü Adalet K., takip sırasında kaza yaparak yakalandı. Çocukları olay sonrası ağlarken, polis ekipleri onları sakinleştirdi.

AKSARAY'da yanındaki 3 çocuğuyla birlikte polisten kaçan otomobilin sürücüsü Adalet K. (35), takip sırasında yaşanan kaza sonucu yakalandı. Yaşadıkları olayın şokuyla ağlamaya başlayan çocukları, polis ekipleri sakinleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, saat 14.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde denetim yaptıkları sırada 42 Z 1414 plakalı otomobili durdurmak istedi. Yanında 3 çocuğu bulunan sürücü Adalet K. de ihtara uymayıp, kaçmaya başladı. Takip sırasında yaşanan kaza sonrası durdurulan Adalet K.'nin çekme belgeli araç kullandığı için kaçtığı anlaşıldı. Adalet K.'nin yanındaki çocuklarından 2'si, yaşadıkları olaydan korkup ağlamaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, çocukları sakinleştirdi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Adalet K. hakkında 'Çekme belgeli araç kullanmak' ve 'Dur ihtarına uymamak' suçlarından 13 bin TL idari para cezası uygulanırken, otomobili de trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Dünyaca ünlü marka veda ediyor! Son 8 gün tüm ürünler indirimli satılacak

Ünlü marka veda ediyor! Tüm ürünleri neredeyse bedavaya satıyorlar
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
12 yaşındaki çocuk okul çıkışında bıçaklandı

Okuldan çıkan 12 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatıp kaçtılar
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
AB'den Rus gölge filosunu destekleyenlere yönelik yaptırım

Ukrayna'nın vurduğu Rus gemilerine bir darbe de AB'den
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
title