Ulaş'ta polisler Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde polisler, 4-6 yaş gurubu Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret ederek onlarla ilgilendi ve polis teşkilatı hakkında bilgi verdi. Öğrenciler ise kendi yaptıkları çiçekleri polislere hediye etti.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde polisler, Merkez Camisi'ndeki 4-6 yaş gurubu Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.
Ulaş İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz ve emniyet personeli ziyarette öğrencilerle tek tek ilgilendi.
Yılmaz, öğrencilere polis teşkilatı hakkında bilgi verirken, öğrenciler ise polislere kendi yaptıkları çiçekleri hediye etti.
Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, öğreticiler Nazile Kızılırmak ve Cennet Öztürk ise ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, Yılmaz ve emniyet personeline teşekkür etti.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban