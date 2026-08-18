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Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 90 İçimlik Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 90 İçimlik Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan A.D. (45), üzerinde 2 bin 90 içimlik sentetik kannabinoid ve ecstasy hap ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde polisi görünce kaçmaya çalışan A.D. (45), üzerinde 2 bin 90 içimlik sentetik kannabinoid ve ecstasy hap ile yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, dün Sarısu Mahallesi'nde denetim yaptı. Denetim sırasında polis ekiplerini gören A.D., kaçmaya çalıştı. Polis, A.D.'nin peşine düşüp, yakaladı. A.D.'nin üzerinde, 6 parça halinde toplam 2 bin 90 içimlik peçete/A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid ile ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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