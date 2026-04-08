Bursa'da Polis Yeleği Giyen Sürücüye 365 Bin Lira Ceza

BURSA'da polis yeleği giyerek plakasız motosikletinin önünü kaldırıp, sürat yapan sürücü A.C. (21), o anları sanal medya hesabından paylaştı. A.C.'ye 365 bin lira ceza kesilirken, motosiklet 30 gün süreyle trafikten menedildi.

Olay, 30 Mart'ta Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Polis yeleği giyerek plakasız motosikletiyle trafiğe çıkan A.C., drift atıp, tek teker üzerinde ilerledi. Yaptığı tehlikeli hareketleri cep telefonuyla arkadaşına kaydettiren A.C., bu görüntüleri daha sonra sanal medya hesabından paylaştı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, A.C.'yi 1 Nisan'da yakaladı. A.C.'ye, 'Trafiği tehlikeye düşürmek', 'Plakasız araç kullanmak', 'Kask takmamak' ve 'Drift atmak' gibi çeşitli maddelerden toplam 365 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet de 30 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

