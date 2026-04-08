Bursa'da Polis Yeleği Giyen Sürücüye 365 Bin Lira Ceza

Bursa'da plakasız motosiklet kullanan 21 yaşındaki A.C., polis yeleği giyerek yaptığı tehlikeli sürüş hareketleri ve drift atma nedeniyle toplam 365 bin lira ceza aldı. Motosikleti de 30 gün süreyle trafikten menedildi.

Olay, 30 Mart'ta Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Polis yeleği giyerek plakasız motosikletiyle trafiğe çıkan A.C., drift atıp, tek teker üzerinde ilerledi. Yaptığı tehlikeli hareketleri cep telefonuyla arkadaşına kaydettiren A.C., bu görüntüleri daha sonra sanal medya hesabından paylaştı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, A.C.'yi 1 Nisan'da yakaladı. A.C.'ye, 'Trafiği tehlikeye düşürmek', 'Plakasız araç kullanmak', 'Kask takmamak' ve 'Drift atmak' gibi çeşitli maddelerden toplam 365 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet de 30 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adada patlama

Ateşkes ihlal mi edildi? Kritik noktada peş peşe patlamalar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak

Acun Ilıcalı'dan şok karar!

Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek

Göztepe maçı öncesi çıldırdı! Bundan sonra her maçta...

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken füze fırlattı