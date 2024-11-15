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Polis, Üniversite Öğrencilerini Terör Örgütleri Konusunda Bilgilendiriyor

Polis, Üniversite Öğrencilerini Terör Örgütleri Konusunda Bilgilendiriyor
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine yönelik terörle mücadele bilgilendirme toplantısı düzenledi. 'El Ele Güvenli Geleceğe' ve 'Gençlik Güvenli Gelecek' projeleri kapsamında, öğrencilerin terör örgütleri propagandasına karşı bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Polis üniversite öğrencilerine terör örgütleri konusunda bilgilendiriyor

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği Büro Amirliğince üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

"El Ele Güvenli Geleceğe" ve "Gençlik Güvenli Gelecek" projeleri kapsamında Erzurum Atatürk Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin ülkemize yararlı birey olarak yetişmelerini sağlamak, öğrencilere polis olarak her zaman yanlarında olduğumuz mesajını vermek, terör örgütleri tarafından yürütülen propagandayı etkisiz kılmak, terör örgütlerinin üniversitedeki illegal yapılanmalarına katılımı engellemek ve azaltmak amacıyla yapılan bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi konferans salonunda, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi konferans salonunda sunumlar yapılarak toplamda 450 kişiye ulaşılırken akabinde stant açılarak bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Program kapsamında öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu, hediyeler verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Güncel
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